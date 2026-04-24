Rockies frenan el buen momento de los Mets; Freddy Peralta lanzó bien, pero sin apoyo

Los Rockies de Colorado derrotaron 4-3 a los Mets de Nueva York gracias a una sólida salida de Michael Lorenzen, quien lanzó siete entradas eficientes y provocó tres dobles matanzas. La ofensiva de Colorado aprovechó momentos oportunos para frenar su mala racha ante Nueva York.

En el montículo, Freddy Peralta cargó con la derrota pese a trabajar 5.2 episodios, en los que permitió dos carreras y ponchó a ocho. Por los Mets, Juan Soto conectó un imparable en la sexta entrada, pero el equipo volvió a fallar en momentos clave, especialmente con rodados para doble play que cortaron amenazas.

Soto bateó de 4-1. Es el primer partido de una serie de tres encuentros, luego de que los Mets ganaran sus últimos dos compromisos. Los Mets venían de ganar sus últimos dos partidos.

El juego se decidió con un doble de Jake McCarthy que rompió el empate y un sencillo de dos carreras de Troy Johnston, mientras el relevo de Colorado se encargó de asegurar la victoria. Aunque los Mets se acercaron en el marcador en la octava entrada, no pudieron completar la remontada.

Peralta tiró bien, pero...

La salvedad, que suele ser más un susurro que un grito, es que Peralta rara vez le da a los Mets muchas entradas. En seis aperturas, promedia 5 1/3 entradas por salida.

La temporada pasada, en la mejor de su carrera, su promedio de duración por apertura fue casi idéntico. Peralta no ha conseguido un out en la séptima entrada en más de nueve meses, escribe el periodista Anthony DiComo, de MLB.com.

El viernes en el Citi Field, esa ineficiencia volvió a atormentar a los Mets cuando Peralta necesitó 95 lanzamientos para conseguir 17 outs. Fueron 5 2/3 entradas efectivas para Peralta, quien permitió solo dos carreras.

Pero la brevedad de su salida obligó a los Mets a recurrir a Sean Manaea en la sexta entrada, quien permitió que dos Rockies anotaran más en la derrota por 4-3.

Peralta cargó con la derrota, permitiendo un rodado productor de TJ Rumfield y un doble productor de Jake McCarthy, cayendo a 1-3 como Met.

"Lo único que no me gustó de esta noche fue no haber podido terminar la sexta entrada", dijo Peralta. "Pero aparte de eso, me siento bien".

Para Peralta, esto no es una crisis. Pero para los Mets, que intentan aliviar la presión sobre un bullpen que, estadísticamente, ha sido bastante mediocre (y que parece empeorar día a día), un poco más de su abridor del Día Inaugural podría marcar la diferencia.

Peralta añadió: "Sé con certeza que pronto veremos mucho más de eso".