Terremoto en Boston: Los Red Sox despiden a Alex Cora y a gran parte de su cuerpo técnico

Los Boston Red Sox despidieron este sábado al manager Alex Cora y a cinco miembros de su cuerpo técnico, en una sorprendente reestructuración a principios de temporada con el club ocupando el último lugar de la División Este de la Liga Americana.

También fueron destituidos el coach de banca Ramón Vázquez, el instructor de bateo Peter Fatse, el coach de tercera base Kyle Hudson, el asistente de bateo Dillon Lawson y el coach de estrategia de bateo Joe Cronin. J

ason Varitek, coach de planificación de juego y prevención de carreras, quien cumple su trigésimo año con la organización como jugador y técnico, "ha sido reasignado a un nuevo rol dentro de la organización", según un comunicado del equipo.

Chad Tracy, exjugador de Grandes Ligas y manager de la filial Triple-A de Boston en Worcester desde 2022, fue nombrado manager interino. Se hará cargo de un club decepcionante con récord de 10-17, hundido por una alineación sin fuerza y una rotación de abridores por debajo de su nivel, que ya se encuentra a 7½ juegos de distancia de los líderes, los New York Yankees.

Chad Epperson fue nombrado coach de tercera base interino, y Collin Hetzler se unirá al staff como instructor de bateo.

"Alex Cora llevó a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Red Sox en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre tendrá nuestra más profunda gratitud", expresó el dueño de los Red Sox, John Henry, en un comunicado el sábado.

"Ha dejado un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha liderado dentro y fuera del campo de muchas maneras importantes. Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta es especialmente difícil dado lo que Alex ha significado para los Red Sox desde el día que llegó".

"Quiero agradecer a Alex, a nuestros coaches y a sus familias por todo lo que han dado a esta organización. Han sido parte de este club de una manera que va más allá del campo, y siempre tendrán nuestro respeto y gratitud", añadió Henry.

Cora, de 50 años, se encontraba en el segundo año de una extensión de contrato por tres años y $21.75 millones que firmó en julio de 2024, lo que lo convertía en uno de los managers mejor pagados de las Grandes Ligas. El acuerdo expiraba después de la temporada 2027.

Los Red Sox contrataron inicialmente a Cora, un veterano de 14 años en las mayores, en 2018, después de que pasara un año como coach de banca de los Houston Astros. El nativo de Puerto Rico guio a Boston a una temporada de 108 victorias y al título de la Serie Mundial en su primer año.

El equipo no logró llegar a la postemporada en 2019 antes de que Cora renunciara como consecuencia de su implicación en el escándalo de robo de señales de los Astros en 2017.

El comisionado Rob Manfred suspendió posteriormente a Cora para la temporada 2020. Los Red Sox volvieron a contratarlo tras ser reinstalado, firmándolo por dos años con opciones del club para 2023 y 2024.

Bajo el mando de Cora, los Red Sox alcanzaron la postemporada en 2021, llegando a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, y en 2025, cuando los Yankees los eliminaron en la Serie de Comodines para concluir un año turbulento.

Boston ganó 89 partidos a pesar de haber canjeado a Rafael Devers, quien alguna vez fue considerado el pilar de la franquicia.

Los Red Sox llegaron al sábado empatados en el último lugar de las Mayores en jonrones (15), últimos en porcentaje de slugging (21), últimos en wRC+ (78) y en el puesto 21 en carreras anotadas (112).

La rotación de abridores, considerada la fortaleza del equipo con el actual subcampeón del Cy Young de la Liga Americana, Garrett Crochet, como as, ocupaba el puesto 27 en efectividad (5.31), el 27 en FIP (4.96) y el 22 en entradas lanzadas (127).