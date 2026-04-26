×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Elly de la Cruz conecta cuadrangular en el triunfo de los Rojos de Cincinnati

Llegó a nueve vuelacercas en la temporada

    Expandir imagen
    Elly de la Cruz conecta cuadrangular en el triunfo de los Rojos de Cincinnati
    Elly de la Cruz conectó su noveno cuadrangular de la temporada. (AFP)

    Sal Stewart conectó un jonrón de tres carreras e impulsó cinco anotaciones, y los Rojos de Cincinnati vencieron la noche del sábado por 9-2 a los Tigres de Detroit.

    Nathaniel Lowe, el dominicano Elly De La Cruz y TJ Friedl también pegaron jonrones por Cincinnati, que está nueve juegos por encima de .500 por primera vez desde el 2 de agosto de 2003. Con marca de 18-9, los Rojos han tenido su mejor inicio desde que comenzaron 18-8 en 2003.

    El novato de los Tigres Kevin McGonigle abrió el juego con un jonrón solitario, su segundo de la temporada. Ha llegado a base en 23 aperturas consecutivas, la racha más larga para un novato de los Tigers desde que Austin Jackson llegó a base en 25 seguidas del 11 de abril al 9 de mayo de 2010.

    El derecho de los Reds Brady Singer (2-1) permitió ocho hits y dos jonrones solitarios en 5 1/3 entradas.

    Elly amplió la ventaja

    De La Cruz amplió la ventaja a 6-1 con un batazo de dos carreras, su noveno, en la segunda entrada.

    Stewart y De La Cruz son la segunda dupla de compañeros de los Reds desde 1900 en la que cada uno conecta al menos nueve jonrones antes de mayo en la misma temporada, uniéndose a Austin Kearns y Adam Dunn en 2003.

    RELACIONADAS
    • Flaherty (0-2) permitió seis carreras limpias y tres jonrones, ambas cifras máximas de la temporada.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.