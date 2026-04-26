Elly de la Cruz conecta cuadrangular en el triunfo de los Rojos de Cincinnati

Elly de la Cruz conectó su noveno cuadrangular de la temporada. ( AFP )

Sal Stewart conectó un jonrón de tres carreras e impulsó cinco anotaciones, y los Rojos de Cincinnati vencieron la noche del sábado por 9-2 a los Tigres de Detroit.

Nathaniel Lowe, el dominicano Elly De La Cruz y TJ Friedl también pegaron jonrones por Cincinnati, que está nueve juegos por encima de .500 por primera vez desde el 2 de agosto de 2003. Con marca de 18-9, los Rojos han tenido su mejor inicio desde que comenzaron 18-8 en 2003.

El novato de los Tigres Kevin McGonigle abrió el juego con un jonrón solitario, su segundo de la temporada. Ha llegado a base en 23 aperturas consecutivas, la racha más larga para un novato de los Tigers desde que Austin Jackson llegó a base en 25 seguidas del 11 de abril al 9 de mayo de 2010.

El derecho de los Reds Brady Singer (2-1) permitió ocho hits y dos jonrones solitarios en 5 1/3 entradas.

Elly amplió la ventaja

De La Cruz amplió la ventaja a 6-1 con un batazo de dos carreras, su noveno, en la segunda entrada.

Stewart y De La Cruz son la segunda dupla de compañeros de los Reds desde 1900 en la que cada uno conecta al menos nueve jonrones antes de mayo en la misma temporada, uniéndose a Austin Kearns y Adam Dunn en 2003.

Flaherty (0-2) permitió seis carreras limpias y tres jonrones, ambas cifras máximas de la temporada.