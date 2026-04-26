Julio Rodríguez conectó jonrón y los Marineros vencieron a los Cardenales

Julio Rodríguez conectó su segundo cuadrangular de la campaña ( AFP )

El dominicano Julio Rodríguez, Will Wilson y Cole Young conectaron un jonrón cada uno, y el venezolano Leo Rivas pegó un sencillo de dos carreras en la novena entrada para ayudar a los Marineros de Seattle a vencer el sábado 11-9 a los Cardenales de San Luis.

Rivas conectó una línea con las bases llenas ante Riley O'Brien (3-1), quien no había permitido una carrera limpia en 13 apariciones previas esta temporada.

Matt Brash (2-0) lanzó una octava entrada sin carreras, y el mexicano Andrés Muñoz trabajó una novena sin carreras para conseguir su quinto salvamento.

Nathan Church conectó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras, JJ Wetherholt y el panameño Iván Herrera pegaron jonrones consecutivos para abrir la parte baja de la primera entrada, y el venezolano Pedro Pagés también se voló la barda por San Luis.

Desempeño de los lanzadores y resultados

Mitch Garver y Young conectaron sencillos consecutivos ante JoJo Romero para abrir la octava entrada, y Connor Joe disparó un sencillo de emergente de dos carreras frente a O'Brien para empatar el juego 9-9.

Bryan Woo permitió siete carreras -la mayor cifra de su carrera, igualada- con nueve hits, incluidos cuatro jonrones, en tres entradas por Seattle.

Matthew Liberatore permitió cinco carreras, todas mediante jonrones, en 3 1/3 entradas por San Luis.