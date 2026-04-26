Machado la sacó dos veces y remolcó cinco; Sánchez y Tena deciden con HR

Manny Machado conecta uno de sus cuadrangulares en el partido ante los Diamonbacks de Arizona en Ciuda México ( EFE )

Manny Machado no desaprovechó la altura de la capital mexicana y despachó dos cuadrangulares que remolcaron cinco carreras, un aporte que no fue suficiente para evitar la derrota de los Padres de San Diego ante los Diamondbacks de Arizona.

Tim Tawa conectó un grand slam en la séptima entrada de seis carreras vueltas para que el equipo de Phoenix dividiera la serie de dos juegos.

La Ciudad de México se encuentra en una meseta elevada a una altitud de 2240 metros (7350 pies) sobre el nivel del mar. El Estadio Alfredo Harp Helú, sede de los partidos, es más alto que el Coors Field en Denver (el más alto de la MLB, a unos 5200 pies).

Ketel Marte de fue de 5-1, con una empujada por los Dbacks. Machado ligó de 5-2, llegó a cuatro vuelacercas y 16 remolques. Fernando Tatis Jr. y Ramón Laureano ligaron de 4-1.

Bates dominicanos

En Toronto, el quisqueyano Jesús Sánchez conectó un jonrón de dos carreras para tomar la delantera y su compatriota Vladimir Guerrero Jr. bateó tres hits y los Toronto Blue Jays vencieron a los Cleveland Guardians 4-2 el domingo.

Guerrero abrió la sexta entrada con un doble y Sánchez le siguió con su batazo al jardín derecho. Se trató del cuarto jonrón de Sánchez en la temporada y el segundo de la serie, que los Blue Jays ganaron dos juegos a uno.

Fue la segunda victoria consecutiva de Toronto en una serie después de perder las seis anteriores.

Tena, decisivo

En un partido de nueve entradas en blanco, el elevado de sacrificio de CJ Abrams impulsó al corredor automático Daylen Lile desde tercera base en la décima entrada para empatar y el bateador emergente dominicano José Tena conectó un jonrón solitario ante su paisano Seranthony Domínguez y los Nacionales vencieron a los White Sox 2-1, en Chicago.

Basallo la sacó

En Baltimore, el venezolano Willson Contreras conectó su sexto jonrón de la temporada y los Medias Rojas de Boston respondieron al despido del mánager Alex Cora con una victoria de 5-3 sobre los Orioles.

Por la causa perdida, el receptor dominicano Samuel Basallo se fue de 4-2, con su cuarto cuadrangular de la temporada.

Barrida a los Mets

En Nueva York, los Rockies se impusieron en la doble cartelera por 3-1 y 3-0 a los Mets para así barrerle la serie de tres choques. Juan Soto se fue de 3-0 en el primer encuentro y de 2-1, con dos boletos en el segundo. Ronny Mauricio ligó un hit en tres oportunidades.