Rob Manfred reafirma su compromiso con México: Los juegos de Grandes Ligas llegaron para quedarse

Previo al cierre de la Mexico City Series entre los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona, el comisionado de la MLB, Robert Manfred, destacó la relevancia estratégica de México para el béisbol estadounidense.

Desde el diamante del Estadio Alfredo Harp Helú, Manfred aseguró que la presencia de la liga en el país no es algo pasajero, sino un pilar de su estrategia global.

México: Parte del contrato colectivo

Aunque no se dieron detalles específicos sobre fechas futuras, el comisionado explicó que la continuidad de estos encuentros está blindada institucionalmente a través de los acuerdos con la Asociación de Jugadores (MLBPA).

“Estamos emocionados por hacer más y más en México. Tenemos un plan de trabajo internacional con el sindicato, es parte del contrato colectivo, pero México va a estar de forma permanente en el plan”, sostuvo Manfred.

El éxito de la Ciudad de México

El directivo se mostró impresionado por la respuesta de la afición local y la atmósfera vibrante que se vive en la capital, factores que consolidan a la región como un mercado prioritario.

Sobre el éxito de las series: “Amamos estar en Ciudad de México . Cada vez que venimos es un éxito para nosotros. Hay una gran interacción con los aficionados y no me alcanza para enlistar todo lo bueno”.

Sobre la importancia del mercado: “México es un mercado muy importante, con una gran cultura por el deporte, así que es muy importante”.

Planes de expansión

Respecto a la posibilidad de que la MLB crezca con nuevos equipos, Manfred se mostró abierto pero cauteloso, señalando que es un proceso que requiere un análisis profundo de los mercados interesados.

“Estamos interesados en la expansión. Tenemos trabajo por hacer y ver los mercados que se interesen en esto”, puntualizó.

Una visita personal y profesional

En lo que representa su primera visita oficial a México como comisionado, Manfred no escatimó en elogios para la cultura y el recibimiento de la ciudad, dejando claro que la experiencia ha superado sus expectativas.

“Ciudad de México es una gran ciudad, siempre es un placer estar aquí, hay mucho por hacer y ver”, finalizó.