×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Los Yankees envían a Luis Gil a las menores tras difícil salida

Permitió seis carreras y cinco hits en cuatro entradas de labor

    Expandir imagen
    Los Yankees envían a Luis Gil a las menores tras difícil salida
    Luis Gil (FUENTE EXTERNA)

    Los Yankees  enviaron al derecho Luis Gil a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre ayer, un movimiento realizado tras la derrota del equipo por 7-4 ante los Astros de Houston.

    Gil permitió seis carreras y cinco hits en cuatro entradas, incluyendo un par de jonrones de dos carreras. El derecho de 27 años ha tenido problemas en sus últimas dos salidas, al permitir seis carreras limpias en 10.1 entradas, lo que elevó su efectividad de temporada a 6.05 tras cuatro aperturas.

    En 19.1 entradas, ha permitido 15 hits y 13 carreras limpias; le han conectado seis cuadrangulares y ha otorgado once bases por bolas, con nueve ponches.

    Promoción de Jasson Domínguez tras lesión de Giancarlo Stanton

    "Siento que seguimos trabajando. La efectividad estará donde estaba antes, la ejecución de los pitcheos estará ahí y conseguiremos los resultados que queremos", expresó Gil luego del juego.

    RELACIONADAS
    • El domingo, los Yankees  además anunciaron la promoción a Grandes Ligas de Jasson Domínguez, para ocupar el puesto en el róster de Giancarlo Stanton que se lesionó la pantorrilla derecha.  
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.