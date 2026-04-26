Los Yankees envían a Luis Gil a las menores tras difícil salida

Los Yankees enviaron al derecho Luis Gil a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre ayer, un movimiento realizado tras la derrota del equipo por 7-4 ante los Astros de Houston.

Gil permitió seis carreras y cinco hits en cuatro entradas, incluyendo un par de jonrones de dos carreras. El derecho de 27 años ha tenido problemas en sus últimas dos salidas, al permitir seis carreras limpias en 10.1 entradas, lo que elevó su efectividad de temporada a 6.05 tras cuatro aperturas.

En 19.1 entradas, ha permitido 15 hits y 13 carreras limpias; le han conectado seis cuadrangulares y ha otorgado once bases por bolas, con nueve ponches.

Promoción de Jasson Domínguez tras lesión de Giancarlo Stanton

"Siento que seguimos trabajando. La efectividad estará donde estaba antes, la ejecución de los pitcheos estará ahí y conseguiremos los resultados que queremos", expresó Gil luego del juego.

El domingo, los Yankees además anunciaron la promoción a Grandes Ligas de Jasson Domínguez, para ocupar el puesto en el róster de Giancarlo Stanton que se lesionó la pantorrilla derecha.