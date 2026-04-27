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Olivia Pichardo, la primera que enfrenta a varones en la NCAA

La jugadora hija de un dominicano suma otro hito en el béisbol de la NCAA

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    Olivia Pichardo, la primera que enfrenta a varones en la NCAA
    Olivia Pichardo (FUENTE EXTERNA)

    La primera mujer en jugar béisbol de la División I ha logrado otro hito.

    Olivia Pichardo, quien hizo historia al debutar con la Universidad de Brown en 2023, se convirtió en la primera mujer en lanzar a nivel de la División I de la NCAA, trabajó un tercio de entrada y retirar al único bateador al que se enfrentó en la victoria de la Universidad de Brown por 16-4 sobre Cornell.

    Esto ocurrió el pasado sábado, en el Estadio Murray en Providence, Rhode Island.

    Detalles del desempeño de Pichardo en el partido contra Cornell

    Pichardo, lanzadora derecha originaria de Queens,  entró al juego en la novena entrada con dos outs para enfrentarse a Tyler Beaulieu de Cornell. La jugadora de último año hija de un dominicano y una china,  lanzó dos pitcheos, y Beaulieu bateó un rodado al campocorto con cuenta de 0-1 para finalizar el juego. 

    Pichardo rompió la barrera de género en el béisbol de la División I durante su primer año universitario en 2023, cuando entró como bateadora emergente en la novena entrada de un partido contra Bryant.

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    Bateó el primer lanzamiento que vio y sacó rodado a primera. Va de 4-0 al bate en su carrera, pero un récord de 1 de 1 en bateadores enfrentados.  

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