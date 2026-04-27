Soto da su espaldarazo al dirigente Carlos Mendoza: "Esto no es culpa de él"

Juan Soto se reincorporó a la plantilla de los Mets el pasado miércoles. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto no culpará al mánager Carlos Mendoza por la falta de éxito de los Mets de Nueva York esta temporada.

"Como jugadores, tenemos que rendir", dijo Soto después de que los Mets fueran barridos por los Rockies de Colorado en casa el domingo.

"Esto no es culpa de Mendy ni de David (Stearns). Armaron un gran equipo y al final, somos nosotros quienes tenemos que salir al campo y rendir... Esto no es culpa de Mendoza en absoluto".

Los Mets anotaron una carrera durante las derrotas del domingo en la doble jornada contra los Rockies, y acumulan 92 carreras anotadas esta temporada, la peor marca de la MLB.

Mendoza pareció desconcertado al ser preguntado sobre las dificultades ofensivas de su equipo tras las derrotas del domingo. "Nunca había visto algo así, para ser honesto", dijo Mendoza, según SNY.

El mánager dijo que no le han dado ninguna garantía de que su puesto esté seguro, pero añadió que no le preocupa eso ahora mismo.

"Lo único que me preocupa es que tengo que motivar a los muchachos", dijo Mendoza. "Lo entiendo. Es una situación difícil y sé que las preguntas seguirán surgiendo, pero mi trabajo es encontrar la manera de sacarlos de este bache".

Situación complicada

Los Mets están empatados con sus rivales de división, los Filis de Filadelfia, con el peor récord de la MLB, 9-19.

Nueva York tiene día libre el lunes antes de recibir a los Nacionales de Washington el martes en el Citi Field para una serie de tres juegos.

Las declaraciones de Soto llegaron un día después de que los Medias Rojas de Boston despidieran a su dirigente Alex Cora, tras un pobre arranque del conjunto de Nueva Inglaterra. Una crisis similar atraviesa el conjunto de Filadelfia, que tras un mes de campaña luce lejos de ser competitivo en la División Este de la Liga Nacional.