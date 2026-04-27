Carlos Cortés e Ildemaro Vargas brillan como los Jugadores de la Semana en las Mayores

Carlos Cortes e Ildemaro Vargas fueron los jugadores de la semana en las Grandes Ligas ( FUENTE EXTERNA )

Mientras que estamos acostumbrados a ver a gigantes del juego como Shohei Ohtani y Aaron Judge llenar sus vitrinas de trofeos, Carlos Cortés e Ildemaro Vargas demostraron que no hace falta ser una superestrella de renombre para llevarse el reconocimiento, al ser nombrados los Jugadores de la Semana en la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente.

Carlos Cortés (Liga Americana)

Cortés, de 28 años, entró a la semana con apenas un jonrón y seis carreras impulsadas en 16 juegos esta temporada.

Sin embargo, encendió su bate de manera espectacular para conseguir su primer premio al Jugador de la Semana.

Durante la semana se fue de 24-13 (.542) con dos dobles, un triple, tres cuadrangulares y siete remolques, ayudando a los Atléticos a ganar cuatro de sus seis partidos ante sus rivales de división, los Marineros de Seattle y los Vigilantes de Texas.

Es el primer jugador de los Atléticos en ganar este honor desde que Nick Kurtz lo hiciera en semanas consecutivas el verano pasado (julio de 2025).

Ildemaro Vargas, Diamondbacks de Arizona (Liga Nacional)

Por su parte, el veterano venezolano Ildemaro Vargas también obtuvo su primera distinción de este tipo. Su desempeño fue fundamental para Arizona, marcando la primera vez que un jugador de los Diamondbacks gana el premio desde que Eugenio Suárez lo consiguiera en julio de 2025.

Vargas cerró la semana con una actuación memorable el domingo contra los Padres de San Diego, donde se fue de 5-3 con un jonrón y cuatro carreras remolcadas, dejando su promedio de bateo para la temporada en un sólido .367, líder de la Liga Nacional.

Durante el periodo evaluado, conectó un doble, un triple y cuatro cuadrangulares, empujó doce carreras y siete carreras.

Este reconocimiento para Cortés y Vargas resalta la profundidad del talento en las Grandes Ligas, donde figuras menos mediáticas pueden adueñarse de los titulares gracias a un rendimiento excepcional en el momento oportuno.

Jugada de la Semana

Además de los premios al bateo, Nico Hoerner de los Cachorros de Chicago se llevó el reconocimiento a la "Jugada de la Semana" gracias a una espectacular e inteligente atrapada defensiva.

Hoerner es el cuarto miembro de los Cachorros que gana el premio desde que se instituyó en el 2019, y el primer miembro del conjunto en ganarlo desde el 30 de julio del 2023.