El "nudillista" de 53 años que superó el récord de Roger Clemens en la Atlantic League

Corría el año 1991 y Vincent Towns era un prospecto de 18 años, recientemente seleccionado por los Giants, que jugaba en las ligas de novatos. Se le conocía por su bola rápida, que alcanzaba las 80 y tantas millas, y los cazatalentos predecían que podría mejorar a medida que se fortaleciera.

Cronología del regreso de Vincent Towns al béisbol profesional

Pero, como ocurrió con tantos jugadores prometedores antes que él, las cosas no funcionaron. Towns jugó un año más en el sistema de granjas de San Francisco en 1992 y luego se alejó del béisbol profesional definitivamente.

Bueno, casi definitivamente.

Treinta y cuatro años después, el domingo pasado, Towns regresó a un montículo profesional lanzando para los Hagerstown Flying Boxcars de la Atlantic League (una liga asociada a la MLB). Ya no era un adolescente lanzando rectas cercanas a las 90 mph.

Esta vez tenía 53 años y lanzaba un pitcheo que no parece discriminar la edad: la bola de nudillos (*knuckleball*).

Con su aparición, Towns rompió el récord de Roger Clemens y se convirtió en el jugador de mayor edad en participar en un juego de la Atlantic League.

Aunque parecía que Towns había dejado de lanzar, nunca abandonó su sueño. El derecho ha estado jugando en ligas para adultos en el área de Maryland durante las últimas décadas, mientras trabajaba a tiempo completo en la construcción.

Detalles del récord y desempeño en la Atlantic League

A los 40 años, comenzó a trabajar en su *knuckleball*, el lanzamiento que llamó la atención de los cazatalentos en un campamento de pruebas de la Atlantic League en marzo, y que le valió ser la primera selección del draft de dicha liga.

En su debut histórico contra los York Revolution, Towns enfrentó a cuatro bateadores. Aunque permitió tres hits, el resultado pasó a segundo plano frente a la magnitud del logro.

"No fue desalentador. Hoy hice historia", dijo Towns. "Me sentí genial. Esperé mucho tiempo para esto".

Towns arrebató el récord al siete veces ganador del Cy Young, Roger Clemens, quien lanzó para los Sugar Land Skeeters en 2012 a la edad de 50 años.

A pesar de los nervios iniciales, Towns no pierde la esperanza; ¿por qué lo haría después de todos estos años? La increíble historia del jugador más longevo de la liga continuará. "Fue un mal día para mi *knuckleball*, pero eso no me detendrá", concluyó. "Ahora puedo seguir adelante e intentar ayudar a ganar algunos juegos".