El pitcheo, con Soriano al frente, saca la cara por RD en el primer mes de MLB

José Soriano es el primer lanzador desde el año 1900 en permitir una carrera (o menos) en sus primeras seis aperturas de una campaña. ( AFP )

La temporada de las Grandes Ligas ha completado su primer mes, y el balance para los peloteros dominicanos presenta un escenario mixto, donde el pitcheo ha logrado sostener un nivel competitivo, mientras que bates de renombre aún no encuentran la brújula.

Desde el montículo, José Soriano (Angelinos) y Randy Vásquez (Padres) han tomado la delantera dentro de la representación quisqueyana, dos actores que no aparecían en el guion inicial para asumir roles de estelares.

Soriano está en la conversación del mejor lanzador de la MLB hasta el momento, con marca de 5-0 y una efectividad de 0.24, que lidera ambas ligas en seis aperturas.

En 37.2 entradas, la oposición le batea apenas .143; ha permitido solo 18 imparables, ha otorgado 13 bases por bolas y suma 43 ponches.

En San Diego, Vásquez asumió su sexta apertura en la campaña ayer ante los Cubs de Chicago en el Petco Park, con foja de 2-0 y 1.88 de efectividad, un WHIP de 1.08 y limita a la oposición a .223, para ocupar un puesto privilegiado entre los abridores dominicanos.

Es un grupo en el que también sobresalen Edward Cabrera (Cubs), Cristopher Sánchez (Filis), Sandy Alcántara (Marlins) y Euri Pérez (Marlins).

Con el madero

En el plano ofensivo, el talento joven ha sido el que más ha brillado. Figuras como Elly de la Cruz, con nueve jonrones y 20 remolcadas; Oneil Cruz, con ocho cuadrangulares y 24 impulsadas; Junior Caminero (8 HR y 15 CE), y Vladimir Guerrero Jr., con promedio de .340, segundo en la Liga Americana, han destacado por su impacto ofensivo.

Sin embargo, no todo ha sido positivo. En términos generales, las actuaciones de los criollos establecidos con grandes contratos han estado por debajo de lo esperado.

Estelares del nivel de Fernando Tatis Jr. (OPS .623), Rafael Devers (OPS .562) y Julio Rodríguez (OPS .663) han sorprendido por su bajo nivel de producción en este inicio de temporada.

En el relevo, varios brazos han sobresalido. Dennis Santana (2-1, 0.69), con los Piratas, ha sido una pieza confiable pese a no ocupar el rol de cerrador bajo la dirección de Don Kelly.

A su vez, Gregory Soto ha brillado con marca de 2-0, efectividad de 1.98 y un WHIP de 0.80. En contraste, Bryan Abreu no ha logrado sostener su mejor versión en este primer tramo con los Astros.

Entre los cerradores, el más dominante ha sido Jhoan Durán, de los Filis, aunque actualmente se encuentra en la lista de lesionados por molestias en el oblicuo izquierdo y se espera su regreso en el mes de mayo.

Otros que se han destacado

Ramón Laureano, Luis García Jr., Nassim Núñez, Ángel Martínez, así como Jesús Sánchez y Gary Sánchez, figuran entre las sorpresas agradables que ha dejado el primer mes de acción.

Laureano suma 18 remolcadas y ocupa el tercer puesto entre los jugadores criollos, seguido por García Jr., quien tiene 16.

Por su parte, Núñez, con 13 bases robadas, lidera ese renglón en MLB.

Martínez se ha ganado la titularidad en Cleveland gracias a sus cinco jonrones, 15 remolcadas y un OPS de .831.

Los Sánchez también son reconocidos, Jesús, ha conectado cuatro jonrones y remolcado 15, mientras que Gary ha logrado lo mismo en apenas 19 partidos.