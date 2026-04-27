Max Scherzer de Toronto va a la lista de lesionados por tendinitis en el antebrazo

El tres veces ganador del premio Cy Young, Max Scherzer, fue colocado este lunes en la lista de lesionados de 15 días por los Azulejos de Toronto debido a una tendinitis en el antebrazo derecho y una inflamación en el tobillo izquierdo.

Scherzer, el derecho de 41 años, tiene una marca de 1-3 con una efectividad de 9.64 en cinco aperturas en lo que va de la temporada.

Toronto hizo que el movimiento a la lista de lesionados fuera retroactivo al sábado y convocó al lanzador derecho Chase Lee desde la sucursal de Triple-A en Buffalo para ocupar su lugar.

Scherzer, quien fue el abridor del Juego 7 de la Serie Mundial del año pasado, permaneció con los Azulejos tras acordar un contrato de un año y 3 millones de dólares, el cual incluye incentivos que le permitirían ganar hasta 10 millones de dólares en bonos por rendimiento, basados en las entradas lanzadas a partir de los 65 innings.

Trayectoria y desempeño reciente de Max Scherzer

En su última actuación el pasado viernes, Scherzer permitió siete carreras y seis hits, incluyendo tres jonrones, en apenas 2 entradas y un tercio durante la derrota 8-6 ante Cleveland. Esta representó la tercera ocasión en esta temporada en la que Scherzer no logró completar los tres episodios de labor.

Previamente, el veterano había abandonado su apertura del 6 de abril contra los Dodgers de Los Ángeles debido a dolores en el antebrazo. Posteriormente, permitió ocho carreras y cinco hits en 2 entradas y un tercio en una derrota el 12 de abril ante Minnesota.

Scherzer, ocho veces seleccionado al Juego de Estrellas, tuvo un récord de 5-5 con una efectividad de 5.19 en 17 aperturas y 85 entradas con los Azulejos la temporada pasada.

Realizó tres aperturas en la postemporada, destacando su victoria sobre Seattle por 8-2 en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, además de abrir dos encuentros en la Serie Mundial contra los Dodgers.

A lo largo de su carrera, Scherzer ha ganado títulos con Washington en 2019 y con Texas en 2023. Actualmente ocupa el puesto 11 en la lista histórica de ponches con 3,499, situándose a solo 10 de empatar al miembro del Salón de la Fama, Walter Johnson.