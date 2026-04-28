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Luis Castillo sufre y Julio Rodríguez se va en blanco en derrota de Marineros

El abridor de Seattle tiene marca de 0-2 en esta campaña

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    Luis Castillo sufre y Julio Rodríguez se va en blanco en derrota de Marineros
    Luis Castillo (FUENTE EXTERNA)

    Los Marineros de Seattle cayeron 11-4 ante los Mellizos en un partido en que el dominicano Luis Castillo falló en controlar la ofensiva de Minnesota.

    Castillo tuvo una salida complicada, al permitir siete carreras y siete hits en cinco entradas, cargando con su segunda derrota de la temporada (0-2). Aunque logró salir de un inning difícil con bases llenas en el segundo, no pudo contener la ofensiva rival en los episodios siguientes.

    El lanzador fue castigado con un rally de cinco carreras en la tercera entrada, incluyendo un jonrón de tres vueltas, y luego permitió otro cuadrangular de dos anotaciones en la cuarta, lo que amplió rápidamente la ventaja de los Mellizos.

    Por su parte, Julio Rodríguez tuvo una noche discreta con el bate, al irse de 4-0.

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