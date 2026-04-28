José Fermín decide remontada de los Cardenales para un triunfo 4-2 sobre los Piratas

Los Cardenales de San Luis remontaron en la novena entrada para vencer 4-2 a los Piratas de Pittsburgh, en un juego que parecía dominado por el pitcheo rival durante gran parte de la noche.

El momento clave lo protagonizó el puertoplateño José Fermín, quien conectó un doble de dos carreras que rompió el empate tras los jonrones consecutivos de Pedro Pages y JJ Wetherholt. Ese batazo definió el partido y coronó la reacción ofensiva de San Luis.

El relevo de Pittsburgh había mantenido el control hasta el noveno episodio, pero Dennis Santana permitió los cuadrangulares que igualaron el marcador, desperdiciando así la oportunidad de salvamento y abriendo la puerta a la remontada de los Cardenales.

En el cierre, el petromacorisano George Soriano aseguró la victoria con su primer salvamento, resolviendo con un rodado, un ponche y un elevado pese a permitir un hit.

Por los Piratas, destacó la ausencia de Oneil Cruz, quien fue baja de última hora por enfermedad.