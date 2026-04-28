Caminero abandona partido tras golpearse la cara con un foul

Junior Caminero ha arrancado la campaña 2026 con un ritmo similar a 2026 cuando tuvo su primera experiencia completa. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que debía ser una jornada de celebración en el Progressive Field por el esperado debut de una joven estrella, se tornó rápidamente en preocupación para los Rays de Tampa Bay. Durante la parte alta de la primera entrada del encuentro de este martes 28 de abril, el tercera base dominicano Junior Caminero se vio obligado a abandonar el terreno tras un escalofriante incidente en la caja de bateo.

Caminero, quien se ha consolidado como el eje ofensivo de los Rays, conectó un batazo de foul que impactó directamente en su rostro, específicamente en la zona de la mandíbula.

A pesar de las muestras evidentes de dolor y la atención inmediata del cuerpo técnico, el dominicano dio muestras de su casta al decidir permanecer en el plato para completar su turno. Sin embargo, tras fallar con un rodado al lanzador de los Guardianes, Tanner Bibee, el antesalista se retiró de inmediato al camerino sin volver a tomar su posición defensiva.

Para la parte baja del primer episodio, el mánager de los Rays realizó los ajustes pertinentes: Richie Palacios pasó a cubrir la antesala, mientras que Ben Williamson ingresó al juego para encargarse de la intermedia.

La posible baja de Caminero puede representar un golpe crítico para Tampa Bay. Tras una histórica campaña en 2025, donde disparó 45 cuadrangulares y remolcó 110 carreras para ser elegido a su primer Juego de Estrellas, el quisqueyano inició este 2026 con un ritmo sólido, acumulando ya 8 vuelacercas y 15 carreras impulsadas con un promedio de .257.

Estreno de súper prospecto

Paradójicamente, el partido marcó un hito para los locales con el debut de Travis Bazzana, la selección número uno del Draft de 2024, quien fue ascendido para intentar sacar a Cleveland de una racha de tres derrotas consecutivas.

Mientras los Guardianes buscan soluciones para su ofensiva, los Rays ahora contienen el aliento a la espera de los resultados médicos sobre la mandíbula de su máxima figura.