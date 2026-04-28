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Las Estrellas Orientales firman al agente libre Jesús Valdez

Valdez no ha jugado todavía en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

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    Las Estrellas Orientales firman al agente libre Jesús Valdez
    Jesús Valdez (FUENTE EXTERNA)

    Las Estrellas firmaron como agente libre al jugador del cuadro Jesús Valdez, informó el equipo con asiento en San Pedro de Macorís, por medio a un despacho de prensa.

    Valdez, de 28 años, fue subido hace unos días al roster de Grandes Ligas de los Diamondbacks de Arizona, y enviado a su equipo AAA, horas después.

    Trayectoria y desempeño de Jesús Valdez en ligas menores

    En AAA, Valdez ha actuado este año en un juego. Bateó de 5-1. En 2026, también tiene seis partidos en AA, donde lleva de 15-3 (.200).

    El nativo de Nizao (Baní) puede defender las cuatro posiciones del cuadro interior.

    De por vida, tiene 47 juegos y 160 veces al bate en tres temporadas distintas enTriple A, donde su promedio de bateo de por vida es .269, con 5 jonrones y 23 carreras empujadas.

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