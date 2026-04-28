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Medias Rojas
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Medias Rojas en buen momento vencen a Azulejos cinco por cero

Ranger Suárez lideró el pitcheo con 10 ponches en el triunfo sobre Toronto

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    Medias Rojas en buen momento vencen a Azulejos cinco por cero
    Eloy Jiménez (FUENTE EXTERNA)

    Los Medias Rojas de Boston derrotaron 5-0 a los Azulejos de Toronto, logrando su tercera victoria consecutiva.

    Ranger Suárez lanzó ocho entradas dominantes de solo un hit y ponchó a 10 bateadores, mientras otorgó solo un boleto. Greg Weissert cerró el partido para completar la blanqueada de Boston.

    A la ofensiva, Carlos Narváez conectó un jonrón solitario que amplió la ventaja.

    Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero y Eloy Jiménez se fueron en blanco al fallar cada uno de 3-0 y dos ponches recibidos. Su compatriota Jesús Sánchez se fue de 3-1, pero también recibió dos ponches. Suárez fue el responsable de esos seis ponches.

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