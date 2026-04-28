Medias Rojas en buen momento vencen a Azulejos cinco por cero

Los Medias Rojas de Boston derrotaron 5-0 a los Azulejos de Toronto, logrando su tercera victoria consecutiva.

Ranger Suárez lanzó ocho entradas dominantes de solo un hit y ponchó a 10 bateadores, mientras otorgó solo un boleto. Greg Weissert cerró el partido para completar la blanqueada de Boston.

A la ofensiva, Carlos Narváez conectó un jonrón solitario que amplió la ventaja.

Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero y Eloy Jiménez se fueron en blanco al fallar cada uno de 3-0 y dos ponches recibidos. Su compatriota Jesús Sánchez se fue de 3-1, pero también recibió dos ponches. Suárez fue el responsable de esos seis ponches.