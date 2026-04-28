Mendoza asegura que su puesto no ha sido tema de discusión con los Mets

El dirigente venezolano Carlos Mendoza reconoció que está al tanto de los recientes despidos de managers en las Grandes Ligas, incluyendo casos cercanos dentro del béisbol, pero dejó claro que su situación con los Mets de Nueva York no ha sido objeto de conversación interna.

Mendoza indicó que, a pesar del complicado arranque del equipo —con marca de 9-19—, no ha sostenido conversaciones con el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, ni con el propietario Steve Cohen respecto a su continuidad en el cargo.

El piloto admitió que observó lo sucedido recientemente con otros dirigentes en la liga, como los despidos de Alex Cora y Rob Thomson, situaciones que reflejan la presión habitual sobre los managers cuando los resultados no acompañan.

Impacto de los despidos recientes en la Liga y ambiente en los Mets

Sin embargo, en el caso de los Mets, Mendoza describió el ambiente como estable, señalando que no ha habido indicios desde la gerencia o la propiedad que sugieran preocupación inmediata sobre su puesto, pese al bajo rendimiento colectivo en el inicio de la temporada.

El equipo de Nueva York, que llegó a la campaña con altas expectativas, ha tenido dificultades tanto en ofensiva como en pitcheo, lo que ha derivado en uno de los peores comienzos de la liga.

Aun así, Mendoza mantiene el enfoque en revertir la situación dentro del terreno, mientras la organización, al menos por ahora, no ha puesto en duda públicamente su liderazgo.