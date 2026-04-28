Los Filis de Filadelfia despiden a su dirigente Rob Thomson

La temporada 2026 de las Grandes Ligas apenas transita su primer mes, pero ya ha cobrado dos nombres de peso en los banquillos.

¿Qué motivó el despido de Rob Thomson en Filadelfia?

Los Filis de Filadelfia anunciaron el despido de su dirigente Rob Thomson, convirtiéndose en el segundo manager cesanteado en cuestión de días, luego de la salida de Alex Cora de los Medias Rojas de Boston.

La decisión de Filadelfia llega tras un alarmante inicio de 9-19, uno de los peores récords de las Grandes Ligas y muy lejos de las expectativas que colocaban al club como favorito en el Este de la Liga Nacional.

El equipo, que ha perdido una gran cantidad de partidos en las últimas semanas, ha mostrado deficiencias tanto ofensivas como en el pitcheo, ubicándose entre los peores de la liga en promedio de bateo, carreras anotadas y efectividad colectiva.

El despido marca un giro brusco para una organización que venía de varios años de éxito bajo el mando de Thomson.

El dirigente canadiense asumió el cargo de manera interina en 2022 tras la salida de Joe Girardi, y rápidamente transformó al equipo, llevándolo hasta la Serie Mundial ese mismo año.

Posteriormente, fue ratificado como manager y guió a los Filis a múltiples apariciones en postemporada, consolidando uno de los ciclos más estables de la franquicia en la última década.

De hecho, Thomson deja el puesto con el mejor porcentaje de victorias (.568) para un dirigente de Filadelfia en la era moderna, además de haber sido pieza clave en cuatro clasificaciones consecutivas a playoffs.

Comparación con la situación de Alex Cora en Boston

Sin embargo, el béisbol suele ser implacable con el presente, y el contraste entre las expectativas y el rendimiento actual terminó siendo determinante. El equipo que arrancó la campaña como contendiente luce hoy desarticulado, sin respuestas claras en el terreno.

El caso de Filadelfia guarda similitud con lo ocurrido en Boston, donde los Medias Rojas despidieron a Alex Cora tras un inicio de 10-17, en medio de un rendimiento por debajo de lo esperado pese a contar con una nómina competitiva.

Ambos movimientos reflejan una tendencia cada vez más marcada en las Grandes Ligas: la poca paciencia de las organizaciones ante arranques negativos, incluso cuando se trata de dirigentes con historial probado.

Ahora, tanto Filadelfia como Boston entran en una etapa de transición temprana en la temporada, buscando corregir el rumbo antes de que la campaña se les escape definitivamente.