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Video | Junior Caminero abandona juego tras golpe en el rostro

El dominicano está en una situación de día a día luego del golpe

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    Video | Junior Caminero abandona juego tras golpe en el rostro
    Junior Caminero (AFP)

    El antesalista de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, sufrió una contusión en la mandíbula derecha luego de ser golpeado en el rostro por un foul tip mientras bateaba en la primera entrada del juego del martes por la noche ante los Guardians de Cleveland.

    Caminero se lesionó cuando conectó de foul un lanzamiento —un cutter del derecho Tanner Bibee— que rebotó en el plato y terminó impactándolo en el área de la mandíbula.

    Tras el golpe, cayó al suelo y permaneció boca abajo durante varios minutos mientras era atendido por el personal médico del equipo. 

    Estado actual y desempeño del jugador

    Luego de ser evaluado en el terreno, el dominicano decidió continuar su turno al bate y terminó rodando por la vía 1-3. Sin embargo, fue sustituido en la siguiente media entrada. 

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    • El jugador, de 22 años, fue catalogado como día a día. Antes del incidente, lideraba a Tampa Bay con ocho cuadrangulares y había conectado de hit en 12 de sus últimos 14 juegos. 
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