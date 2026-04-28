Los Sixers vuelven a ganar en Boston y estiran la serie de primera ronda a un sexto partido

Los Philadelphia 76ers siguen con vida: ganaron este martes nuevamente en Boston por 113-97, descontaron la ventaja de los Celtics a 3-2 en esta serie de primera ronda de la Conferencia Este de la NBA y siguen con oxígeno en los playoffs.

Los Sixers, que ya habían ganado en Boston el segundo juego de esta eliminatoria, se ganaron el derecho a disputar un sexto encuentro el jueves ante su público en esta serie al mejor de siete partidos.

Desempeño destacado de Joel Embiid en Boston

Filadelfia contó este martes con un excelente partido de su pívot estadounidense-camerunés Joel Embiid, autor de 33 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias.

Embiid, de 32 años, recién había vuelto a la duela el domingo, luego de ser operado de apendicitis el 9 de abril. Suma 59 puntos entre los juegos cuatro y cinco de esta serie.

El Jugador Más Valioso (MVP) de 2023 empezó desacertado e insistiendo con el tiro exterior en el inicio del partido, dejando que los Celtics de Jayson Tatum, que anotó 24 puntos y tomó 16 rebotes, tomaran la delantera y se fueran al descanso arriba 57-50.

Pero Embiid, cuya carrera se ha visto frenada por las lesiones en los últimos años, ofreció después una magnífica actuación ofensiva, utilizando con acierto sus movimientos de espaldas al aro para finalizar a media distancia o bajo el tablero, como en sus mejores temporadas.

"Encontré mi ritmo en la segunda parte. Me siento bien y ganamos, que es lo único que importa", celebró Embiid ante ESPN.

Un buen esfuerzo en defensa y desde la línea de tres de Quentin Grimes, que sumó 18 puntos, permitió a los 76ers despegar en el último cuarto y encaminarse hacia la victoria.

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