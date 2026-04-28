Leody Taveras da señales de renacer con los Orioles tras ser un descarte en Rangers

Taveras juega con los Orioles en su tercer club en la MLB. ( AFP )

Leody Taveras aprieta con las dos manos la más reciente oportunidad de montarse en el ferrocarril de las Grandes Ligas en una carrera donde le ha costado encontrar la regularidad para explotar el potencial que en 2015 le mereció un bono de siete dígitos de los Rangers cuando lo veían como un prototipo de Carlos Beltrán.

Aunque fue pieza clave en el campeonato de la Serie Mundial de 2023 con Texas gracias a su defensa de élite, el bate del tenarense nunca terminó de explotar en Arlington. Tras una notable caída ofensiva y un paso gris por Seattle (donde llegó tras ser colocado en asignación en mayo pasado), parecía que el potencial del dominicano se desvanecía.

Sin embargo, el béisbol suele ofrecer segundas y hasta terceras oportunidades a quienes mantienen la resiliencia.

Antes de iniciar la actual agencia libre, los Orioles apostaron por él con un contrato de un año y 2 millones de dólares, una cifra curiosamente menor a la que recibió cuando apenas tenía 16 años (2.1 millones). Hoy, esa inversión parece la mayor ganga del mercado para los de Maryland.

En sus primeros 23 partidos en Baltimore, Taveras ha sido una auténtica revelación. Con un promedio de bateo de .288 y un robusto OPS de .841 y 15 remolcadas, el jardinero de 27 años vive el mejor arranque de su carrera.

Su aporte no solo se refleja en las estadísticas tradicionales; según Baseball-Reference, sus 0.4 victorias sobre el reemplazo (WAR) lo sitúan cuarto el equipo.

Momentos como el grand slam frente a Kansas City y su "juego de venganza" contra Texas el pasado 1 de abril, donde se embasó en cuatro ocasiones, han validado la confianza de la gerencia oropéndola.

El factor Donnie Ecker

Gran parte de este resurgimiento se debe a su conexión con el actual coach de banca de los Orioles, Donnie Ecker, quien ya lo conocía de su etapa en Texas.

Taveras lo confesó la semana pasada al Baltimore Sun. Ecker ha trabajado en permitir que Taveras recupere su naturalidad atlética en el plato, eliminando tecnicismos innecesarios.

Además de su madero, Taveras aporta algo único en el joven camerino: un anillo de Serie Mundial. Como el único jugador del roster con esta experiencia, su liderazgo y madurez son exprimidos por la nueva cepa de Baltimore.

Aunque la competencia interna es feroz con el regreso de jugadores lesionados, Taveras ha dejado claro que su guante y su nuevo enfoque ofensivo lo pueden hacer indispensable en la alineación titular.