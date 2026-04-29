El cubano Alexei Ramírez dio positivo a cuatro sustancias en el Clásico Mundial

Alexei Ramírez estuvo con el equipo cubano que disputó la primera fase en San Juan, Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que comenzó como una historia de longevidad y romanticismo deportivo para el béisbol cubano ha dado un giro oscuro y decepcionante. La Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles que el exjugador de las Grandes Ligas, Alexei Ramírez, ha sido suspendido provisionalmente tras arrojar un resultado positivo por el uso de cuatro esteroides anabólicos distintos durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) celebrado el pasado mes de marzo.

A sus 44 años, Ramírez regresó al roster de la selección de Cuba dos décadas después de sus primeras glorias internacionales, logrando quebrar el récord del legendario Roger Clemens como el jugador con más edad en disputar el torneo.

Sin embargo, este hito se ha visto empañado por el hallazgo de metabolitos de mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol. Según el organismo con sede en Lausana, Suiza, este cóctel de sustancias está directamente asociado con la promoción del crecimiento muscular rápido, el aumento de la fuerza y la mejora artificial del rendimiento físico.

Un contraste con su legado histórico

La noticia ha caído como un balde de agua fría para los seguidores del "Pirineo", un jugador que dejó una huella profunda tanto en la Serie Nacional Cubana como en la Gran Carpa.

Ramírez, quien fue una pieza fundamental en el equipo cubano que obtuvo el oro olímpico en Atenas 2004 y la plata en el primer Clásico Mundial de 2006, buscaba cerrar su carrera con un último baile en el escenario internacional.

En las Mayores, Alexei disputó nueve temporadas, principalmente con los Medias Blancas de Chicago, donde fue finalista para el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2008 y convocado al Juego de Estrellas en 2014.

Terminó su paso por MLB con un promedio de por vida de .246, 115 cuadrangulares y 590 carreras impulsadas, vistiendo también las camisetas de los Padres de San Diego y los Rayos de Tampa Bay.

Consecuencias inmediatas

La muestra fue tomada durante la fase de grupos del Clásico Mundial, instancia de la cual el equipo de Cuba no logró avanzar. La ITA notificó al jugador sobre los resultados, lo que conlleva una inhabilitación automática mientras se resuelve el proceso disciplinario.

A su edad, esta sanción no solo pone fin a sus aspiraciones internacionales, sino que amenaza con manchar de forma definitiva la reputación de uno de los atletas más elegantes y versátiles que ha exportado la isla en el siglo XXI.