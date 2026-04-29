Juan Soto volvió a jonronear, pero los Mets siguen en baja

Juan Soto sigue jugando como bateador designado desde su regreso de la lista de lesionados. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto conectó un jonrón contra su primer equipo de Grandes Ligas por segunda noche consecutiva y terminó con tres hits, pero los Mets (10-20) fueron derrotados por otra mala actuación de los lanzadores al final de su rotación, y Nueva York sufrió su decimosexta derrota en 19 juegos.

Brady House coronó una entrada de siete vueltas en el cuarto inning con su primer grand slam de su carrera, y los Nacionales de Washington aplastaron a los Mets de Nueva York por 14-2 en una lluviosa noche de miércoles en el Citi Field.

Curtis Mead conectó un jonrón al final del partido y conectó cuatro de los 15 hits de Washington, mientras que los Nacionales establecieron un récord de carreras de la temporada. También anotó cuatro veces.

Aporte de jóvenes

James Wood impulsó tres carreras y anotó tres más. CJ Abrams conectó tres hits y produjo dos carreras para los jóvenes Nacionales, quienes se recuperaron de una derrota por 8-0 en el primer partido de la serie el martes y mejoraron su récord a 11-7 como visitantes.

En su primera apertura desde el 13 de abril tras ser relegado al bullpen, David Peterson (0-4) permitió siete carreras en 3 2/3 entradas. Otorgó tres bases por bolas en la cuarta entrada, y House conectó un grand slam ante el ineficaz relevista Sean Manaea, el primero de los Nationals en lo que va del año, coronando así su mejor entrada de la temporada.

Nueva York permitió su mayor cantidad de carreras en lo que va del año y fue abucheado nuevamente por una escasa multitud en Queens.

Cade Cavalli (1-1) lanzó seis entradas sólidas y ponchó a 10, igualando el récord personal que estableció en cinco entradas durante su salida anterior contra Atlanta. Los últimos 24 de sus 97 lanzamientos fueron strikes, la racha más larga en las Grandes Ligas esta temporada.

El lanzador derecho se convirtió en el primer pitcher de Washington con al menos 10 ponches en aperturas consecutivas desde Max Scherzer en julio de 2020.