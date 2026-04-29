Edward Cabrera logra su tercer triunfo

Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón de tres carreras y los Chicago Cubs vencieron la noche del martes por 8-3 a los San Diego Padres para detener su racha de tres derrotas consecutivas.

Dansby Swanson y Nico Hoerner aportaron cada uno un doble de dos carreras por los Cubs. El dominicano Edward Cabrera (3-0) lanzó 5 2/3 entradas, permitió tres carreras y seis hits, y ponchó a siete.

Los relevistas de Chicago, Hoby Milner y Ryan Rolison, se combinaron para 3 1/3 entradas sin permitir hits.

Xander Bogaerts disparó un jonrón solitario por San Diego. Ty France y Luis Campusano conectaron cada uno un sencillo impulsor.

Desempeño de los lanzadores dominicanos en el partido

El relevista de los Padres Kyle Hart (0-1) cargó con la derrota.

Con los Cubs arriba 5-3 en la séptima, Crow-Armstrong conectó un batazo de 410 pies al jardín central ante un cambio que quedó en el centro del plato del relevista dominicano Wandy Peralta, para su segundo jonrón de la temporada.

Buehler trabajó 4 2/3 entradas, permitió dos carreras y tres hits, y ponchó a cuatro.

Ian Happ, de Chicago, recibió base por bolas en la segunda, con lo que extendió a 20 juegos su racha embasándose.