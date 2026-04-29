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De la Cruz llegó a 10 cuadrangulares en la temporada

Los Rojos se mantienen en el liderato de la División Central de la Liga Nacional

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    De la Cruz llegó a 10 cuadrangulares en la temporada
    Elly de la Cruz (FUENTE EXTERNA)

    El dominicano Elly De La Cruz conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras y Chase Burns llegó a los 100 ponches más rápido que cualquier otro lanzador de Cincinnati, con lo que los Reds derrotaron el martes 7-2 a los Colorado Rockies.

    De La Cruz añadió par de sencillos productores y los Reds se pusieron arriba 4-1 en la tercera entrada. De La Cruz conectó su décimo jonrón, el mayor total del equipo, en la octava después de un hit de Dane Myers, para poner a la ventaja 6-2. Terminó la noche de 4-3 con dos robos.

    Burns (3-1) otorgó una base por bolas a Edouard Julien para abrir el juego y luego ponchó a los tres bateadores. Ponchó a TJ Rumfield tirándole para el tercer out y su ponche número 100 en 72 innings y dos tercios.

    Detalles del desempeño de los lanzadores y relevistas en el partido

    Burns igualó su máximo de la temporada con nueve ponches, al permitir dos carreras con siete hits y una base por bolas en seis entradas. Realizó 97 lanzamientos y salió después de ponchar a Kyle Karros con un out y corredores en segunda y tercera, y de retirar al venezolano Ezequiel Tovar con un elevado.

    • Los relevistas Graham Ashcraft, Tony Santillan y Brock Burke se encargaron de asegurar la victoria para Cincinnati.
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    Kyle Freeland (1-2) regresó de la lista de lesionados y dio base por bolas a Myers para iniciar su primera apertura desde el 7 de abril. Myers anotó con el sencillo de De La Cruz antes de que Steer conectara jonrón para una ventaja de 3-0. Los Reds tienen marca de 13-1 cuando anotan primero.

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