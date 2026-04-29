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Juan Soto conecta su segundo vuelacercas de la campaña

El dirigente Carlos Mendoza comentó que Soto padece rigidez en el antebrazo izquierdo

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    Juan Soto conecta su segundo vuelacercas de la campaña
    Juan Soto (FUENTE EXTERNA)

    Juan Soto conectó un jonrón de dos carreras que coronó una cuarta entrada de siete anotaciones, y los New York Mets despacharon el martes 8-0 a los Washington Nationals.

    ¿Cuál es el estado físico de Juan Soto?

    Bo Bichette también pegó un jonrón e impulsó dos carreras, y Clay Holmes se combinó con dos relevistas para limitar a tres hits a Washington, mientras los maltrechos Mets (10-19) ganaron apenas por tercera vez en 18 juegos, quizá quitándole algo de presión al mánager Carlos Mendoza.

    Antes del juego, Mendoza comentó que Soto padece rigidez en el antebrazo izquierdo. Una resonancia magnética no mostró problemas, pero el jardinero izquierdo ha sido el bateador designado en los seis partidos desde que regresó el miércoles pasado tras una distensión en la pantorrilla derecha.

    Desempeño ofensivo y defensivo de los Mets

    El cuadrangular fue el segundo de Soto en la temporada y el primero desde que la lesión en la pantorrilla lo dejó fuera 15 juegos.

    En la segunda campaña de un contrato récord de 765 millones de dólares, el astro dominicano sintió rigidez al lanzar antes de los juegos contra Colorado el viernes y el domingo.

    Bichette abrió el juego con un jonrón ante Zack Littell (0-4) y añadió un elevado de sacrificio en la cuarta, la entrada más productiva de New York en todo el año.

    RELACIONADAS
    • Los Mets sumaron cuatro carreras el fin de semana pasado en una barrida de tres juegos sufrida ante los Rockies en el Citi Field.
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