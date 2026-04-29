Los Medias Rojas colocan al as Garrett Crochet en la lista de lesionados por inflamación en el hombro

Los golpes no dejan de llegar para los Medias Rojas en este inicio de la temporada 2026.

Mientras ya se encuentran adaptándose a la vida bajo el manager interino Chad Tracy, Boston perdió a su as Garrett Crochet, quien fue enviado a la lista de lesionados de 15 días este miércoles debido a una inflamación en el hombro izquierdo.

El movimiento es retroactivo al domingo; para ocupar el lugar de Crochet en el roster de 26 jugadores, el equipo convocó desde Triple-A Worcester al utility Nate Eaton.

"Fue solo algo de fatiga que sentí en mi última apertura", comentó Crochet desde su casillero en el clubhouse de visitantes en el Rogers Centre. "Pude batallar y terminar ese juego, pero tiene más sentido adelantarse a esto ahora para no tener que andar recuperando terreno el resto de la temporada".

La última salida de Crochet fue el sábado en Baltimore, donde entregó una de sus aperturas más sólidas de 2026. El actual subcampeón del Cy Young de la Liga Americana mantuvo a los Orioles sin carreras durante seis entradas, ponchando a siete bateadores.

Esa actuación fue el capítulo más reciente de lo que ha sido una temporada irregular para Crochet.

En seis aperturas, tiene un récord de 3-3 con una efectividad de 6.30, 37 ponches y un WHIP de 1.47, números que se ven abultados por una presentación de apenas 1 2/3 entradas contra los Mellizos el 13 de abril, en la que permitió 10 carreras limpias.

"Se trata de recuperar fuerza en el hombro y seguir cumpliendo con las etapas de recuperación", dijo Crochet cuando se le preguntó sobre los próximos pasos. "Al final del día, siento que fue algo prevenible, pero durante el entrenamiento de primavera perdí fuerza y realmente nunca la recuperé por completo".

El lanzador de 26 años señaló que una apertura que se saltó durante la primavera pudo haber sido una señal inicial de esa pérdida de fuerza, pero se siente "bastante confiado" en que podrá regresar una vez que se cumpla el plazo de 15 días en la lista de lesionados.

Impacto de las lesiones en el pitcheo de los Medias Rojas

"Creo que esa es la esperanza", añadió más tarde Tracy. "Especialmente por el hecho de que ha podido seguir lanzando durante los últimos días. La cuestión era más bien: '¿Se va a recuperar de esto o va a persistir?'. Veremos cómo responde, pero creo que todos nos sentimos confiados de que así será".

Los Medias Rojas ya están operando sin una de sus adquisiciones clave de la temporada baja, Sonny Gray, quien está trabajando para regresar de una distensión en el tendón de la corva derecha sufrida el 20 de abril.

La ausencia adicional de Crochet pondrá aún más en duda los planes de pitcheo de Boston, especialmente considerando el impacto que el zurdo de 6 pies 6 pulgadas tuvo en su temporada de debut con los Medias Rojas, donde registró una efectividad de 2.59 en 205 1/3 entradas y 32 aperturas.

Opciones y decisiones para la rotación de Boston

Crochet estaba programado para abrir el primer juego de la serie de Boston contra Houston este viernes, un puesto que los Medias Rojas han marcado como "TBD" (por determinar) por el momento.

Jake Bennett, quien ocupa el puesto número 6 entre los prospectos de los Medias Rojas según MLB Pipeline, fue retirado de su apertura en Triple-A el martes, un movimiento que Tracy explicó que tenía como fin mantener abiertas sus opciones.

"Obviamente, al no haber lanzado Bennett, es una opción", dijo Tracy el miércoles. "Pero vamos a hablar de ello después del partido de hoy, de cara a mañana, y decidiremos qué vamos a hacer. Así que aún no hemos decidido quién abrirá el viernes".

Por su parte, Eaton se unirá al club para el final de la serie del miércoles contra los Azulejos tras un encendido comienzo en las menores.

Eaton, de 29 años, promediaba .292/.373/.458 con tres jonrones y seis bases robadas en 27 partidos con Worcester en este inicio de 2026, tras una breve etapa con Boston la temporada pasada.

En 41 juegos con los Medias Rojas en 2025, Eaton bateó para .296 con un OPS de .731 y nueve bases robadas.