Devers confiado en que saldrá del slump pronto

Rafarel Devers hace la transición a la inicial esta campaña con los Gigantes. ( FUENTE EXTERNA )

Rafael Devers sigue confiando en que solo es cuestión de tiempo antes de que mejore su rendimiento al bate y vuelva a ser el bateador de impacto que los Giants esperaban cuando lo adquirieron en un traspaso importante en junio pasado.

"Siempre me mantengo positivo", dijo Devers en español el miércoles. "Siempre he dicho que sé qué tipo de jugador soy... Sé quién soy. Sé lo que tengo que demostrar".

Los Giants contaban con Devers para liderar su alineación en su primera temporada completa en San Francisco, pero el primera base de 29 años ha tenido un comienzo desastroso, bateando solo .211 con un OPS de .548 y dos jonrones en sus primeros 29 juegos del año.

Su porcentaje de ponches del 30.8% sería el más alto de sus 10 años de carrera, mientras que su porcentaje de bases por bolas del 5% sería el más bajo. Las dificultades de Devers son una de las principales razones por las que la ofensiva de los Giants ha decepcionado durante el primer mes de la temporada regular.

Baja anotación

San Francisco llegó al partido suspendido por lluvia del miércoles con un promedio de solo 3.34 carreras por juego, la marca más baja en las Grandes Ligas. Los Giants registraron solo dos hits en la derrota por 7-0 ante los Phillies el martes por la noche, que fue su sexta blanqueada en 2026, la mayor cantidad en la MLB.

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Devers ha mostrado momentos de frustración a lo largo de la temporada, especialmente cuando rompió un bate por la mitad durante un partido contra los Reds el 15 de abril, pero afirmó que ese no ha sido su sentimiento predominante este año.

"¿Por qué debería estar frustrado?", dijo Devers. "Es mi trabajo. Es el único que sé hacer. Siempre habrá altibajos. Son cosas que suceden a lo largo de la carrera de cualquier jugador".

Una tendencia preocupante en Devers ha sido su incapacidad para conectar batazos fuertes contra las rectas. Esta temporada, batea solo .267 con un porcentaje de slugging de .467 y una tasa de ponches del 46.7% contra rectas en el centro de la zona de strike.

Su promedio de bateo de por vida contra esos lanzamientos antes del inicio del año era de .342 con un porcentaje de slugging de .664 y una tasa de ponches del 19.7%.

"Eso siempre me ha pasado con mi swing", dijo Devers. "Necesito hacer un ajuste. Por eso he estado trabajando en la jaula todos los días, para adaptarme a cómo me lanzan. Son ajustes que hay que hacer, y pueden ocurrir en cualquier turno al bate. No me preocupa demasiado. Solo me preocupa cuando perdemos muchos partidos seguidos. Si ganamos, entonces creo que todo va bien".

A pesar de los resultados, Devers dijo que no planea hacer ningún cambio en su swing por el momento.

"Siempre mantengo mi swing", dijo Devers. "Puedes hacer ajustes sin cambiar tu swing. No hay razón para cambiarlo. Si lo cambias, creo que es cuando empeora. Yo nunca he cambiado mi swing".

Optimismo

Los Giants creen haber visto cierta mejoría en Devers últimamente, destacando el doble al jardín contrario que conectó el domingo ante un lanzamiento sinker del lanzador derecho de los Marlins, Calvin Faucher.

El mánager Tony Vitello cree que Devers a veces ha puesto "quizás demasiado peso en el swing", pero afirmó que los Giants no están preocupados por el lento comienzo de temporada de su estrella.

"Creo que él se conoce mejor que nadie", dijo Vitello. "Creo que es fácil recurrir a esa excusa cuando uno está acostumbrado a la grandeza de alguien o a un nivel de éxito muy alto. Cuando no se repite, la gente puede reaccionar de forma exagerada. Eso no es tan importante como la reacción del jugador. Claramente, Rafi ha reaccionado con serenidad y comprendiendo de lo que es capaz. Sabemos que con el tiempo lo logrará, siempre y cuando se mantenga fiel a sí mismo".