Sin ser el más rápido, nadie corre las bases como Ramírez

José Ramírez se convertiría en el décimo dominicano que alcanza el umbral de los 300 robos en la MLB. ( AFP )

Con 33 años, extremidades cortas (mide 5´8 pies) y 190 libras de peso, José Ramírez corre las bases esta temporada a una media de 27.3 pies por segundos (6.6 metros), una velocidad que lo pone en el puesto 164 de la Major League Baseball, a distancia de los punteros Eli White (30.5 pies) y Bobby Witt Jr. (30.2).

Sin embargo, lo que esa métrica de Baseball Savant no dice es que nadie corre mejor las bases que el banilejo en el arranque de la temporada. Una habilidad que se mantiene por una década a pesar del paso de los años.

Ramírez entró a la acción de ayer como líder de la métrica BsR o corrido de las bases por encima del promedio, que elabora Baseball Info Solutions y se ofrece en la plataforma de FanGraphs.

El antesalista de los Guardians recorre las almohadillas 2.7 veces mejor que la media de la liga. Detrás llega el novato Kevin McGonigle (Tigres) con 2.6 y más atrás queda Corbin Carroll (Dbacks) con 2.1 como los únicos que superan las dos.

En la cola queda Willy Adames con -1.7.

En FanGraphs el Base Running (BsR) es una estadística integral que cuantifica la contribución total de un jugador en las bases midiendo las carreras por encima o por debajo del promedio. Combina el valor de la base robada (wSB), el avance de bases extra (UBR) y la evitación de doble jugada (wGDP) en una sola métrica, sirviendo como el componente de carrera de bases de las victorias sobre nivel reemplazo (WAR).

La consistencia

No es casual que el apellido de Ramírez aparezca entre los mejores en ese indicador creado por el sabermétrico David Smyth y considerado en la industria como la herramienta que mejor mide esa destreza.

Desde 2016 (cuando se estrenó el BsR) y hasta la fecha solo Trea Turner (67.6) acumula una cantidad mayor que las 50.2 del quisqueyano de Cleveland.

Se trata de maximizar la velocidad (sea cual sea) con una buena lectura de salida de la bola de manos del lanzador (para estafar cojines) y de los batazos de los compañeros cuando se está en las bases para hacer el corrido dentro del diamante.

Rumbo a las 300

Ramírez comenzó la jornada de ayer como colíder en robos de la Liga Americana con el panameño José Caballero (Yankees) con 11 aciertos.

La sumatoria, perfecta en 11 intentos, lo deja a dos hurtos para alcanzar los 300 en su carrera, con solo 62 veces falladas para una efectividad de un 83 %.

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Necesita nueve cuadrangulares para llegar a 300.

En la historia de la MLB solo ocho jugadores han alcanzado esos umbrales; Barry y Bobby Bonds, Willie Mays, Andre Dawson, Reggie Sanders, Steve Finley, Alex Rodríguez y Carlos Beltrán.

Solo Barry Bonds (30 años) lo consiguió a una edad menor que Ramírez, de acuerdo a Baseball-Reference. Bonds es, también, el único que ha superado el 400-400.