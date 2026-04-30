El misterio de Fernando Tatis Jr.: Contacto de élite sin recompensa con jonrones

El aporte ofensivo de Tatis Jr. marcha en negativo cunado se mide por OPS+. ( AFP )

A pesar de liderar las Grandes Ligas en batazos de alta velocidad, la estrella de los Padres sigue buscando su primer cuadrangular de la temporada 2026 en medio de una racha desconcertante.

El inicio de la campaña actual para los Padres de San Diego ha sido sumamente positivo en lo colectivo, pero para su figura principal, Fernando Tatis Jr., el camino ha estado lleno de una frustración estadística difícil de explicar<source-footnote></source-footnote>.

Aunque San Diego se encuentra en plena pelea por la cima de la División Oeste de la Liga Nacional, su jardinero estelar aún no ha podido conectar su primer jonrón del año, una sequía que se extiende desde el 27 de septiembre de la temporada pasada<source-footnote></source-footnote>.<sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"><source-inline-chip></source-inline-chip></sources-carousel-inline>

"Simplemente no estoy feliz", confesó Tatis a Dennis Lin de The Athletic<source-footnote></source-footnote>. "Estoy pasando por esto y solo trato de descifrarlo"<source-footnote></source-footnote>. Lo paradójico de su situación es que, según los datos de Baseball Savant, Tatis Jr. no está fallando en su mecánica de contacto; de hecho, ocupa el segundo lugar en las Mayores en porcentaje de batazos fuertes y lidera toda la MLB en conexiones de 95 mph o más<source-footnote></source-footnote>.<sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"><source-inline-chip></source-inline-chip></sources-carousel-inline>

Un fenómeno estadístico sin precedentes

La falta de resultados ante tal contundencia ha dejado perplejos incluso a los miembros del cuerpo técnico de los Padres<source-footnote></source-footnote>. Randy Knorr, coach de banca del equipo, admitió nunca haber visto algo similar<source-footnote></source-footnote>.

"Cada noche está destrozando la pelota y resulta que va directo hacia alguien", comentó Knorr, quien destacó que Tatis está trabajando más duro que nunca en las prácticas tempranas y después de los juegos, esperando que un par de esos batazos finalmente caigan para iniciar una racha positiva<source-footnote></source-footnote>.

Para un jugador que lideró la Liga Nacional con 42 cuadrangulares en 2021, esta escasez es una anomalía absoluta<source-footnote></source-footnote>. No obstante, el dominicano mantiene una perspectiva madura sobre el éxito del equipo, que ostenta un récord de 19-11<source-footnote></source-footnote>.

Apela a lo colectivo

"No se trata solo de los nombres grandes", señaló el pelotero de 27 años<source-footnote></source-footnote>. "Para llegar lejos en este maratón, necesitas a todo el equipo para ganar juegos"<source-footnote></source-footnote>.<sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"><source-inline-chip></source-inline-chip></sources-carousel-inline>

A pesar de los arranques lentos de figuras como Manny Machado y Jackson Merrill, los Padres han logrado mantenerse a solo medio juego de los Dodgers de Los Ángeles<source-footnote></source-footnote>.

La interrogante en San Diego no es si Tatis Jr. recuperará su poder, sino cuándo la ley de promedios finalmente premiará la fuerza con la que está impactando la esférica<source-footnote></source-footnote>.