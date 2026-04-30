Ultiman detalles para definir hoja de ruta en proyecto Estadio Quisqueya

La Comisión Consultiva designada por el presidente Luis Abinader, para evaluar la viabilidad del megaproyecto que incluye la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el Ensanche La Fe da los toques finales para presentar la hoja de ruta legal que definiría el rumbo de la iniciativa público-privada.

Jorge Subero Isa, quien preside la comisión, informó que la subcomisión legal presentará el documento definitivo en un mes, donde el primer mandatario de la nación tendrá un borrador con conclusiones y recomendaciones.

Al ser entrevistado en el programa Grandes en los Deportes (Panorama 96.9 FM), ayer, el también consultor jurídico del Poder Ejecutivo explicó que como parte del proceso se realizó un estudio legal del entorno del estadio Quisqueya, que reveló una compleja realidad catastral.

Una parte de estos terrenos pertenece a Bienes Nacionales y otra al Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), entidad que se perfila como actor clave en el desarrollo del proyecto.

El terreno del parque, con una extensión de 41,818.24 metros cuadrados, figura dividido en 95 solares, mientras que el área total, incluyendo áreas circundantes, alcanza los 122,000 metros cuadrados, distribuidos en 377 solares.

La seguridad jurídica

Subero Isa indicó que la comisión ha centrado sus esfuerzos en tres pilares fundamentales: la titularidad del terreno, el respeto al derecho de propiedad consagrado en la Constitución y la garantía de seguridad jurídica. A esto se suma la consideración de la función social del proyecto, elemento clave dentro del marco legal dominicano.

"Si los aspectos legales no están claros, no es verdad que el sector privado se va a involucrar en una inversión de esa magnitud. Nos hemos tomado el tiempo, pero lo hemos hecho con mucha calma", dijo el letrado.

Escogido y Licey, como inquilinos del recinto desde su inauguración en 1955, tendrán una condición preferencial para mantener sus oficinas en el nuevo parque.

El modelo de inversión

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia adelantó que el esquema de financiamiento se estructurará mediante una corporación mixta, en la cual el Estado dominicano aportará los terrenos, mientras que el sector privado asumiría la inversión económica.

Entre los puntos que no están sujetos a discusión, el profesional del derecho destacó que no se intervendrá el Coliseo Carlos Teo Cruz, que el torneo de béisbol invernal deberá seguir celebrándose en su temporada tradicional y que la gobernanza del nuevo estadio será definida por el consejo directivo de la entidad que se cree mediante ley.

Asimismo, indicó que el diseño del estadio y su entorno será seleccionado bajo un esquema que garantice transparencia.

Más allá del béisbol

El plan no se limita a la construcción de un nuevo estadio.

La visión contempla el desarrollo de un complejo integral que incluiría plazas comerciales, viviendas, instalaciones deportivas y hoteles, lo que podría garantizar la viabilidad económica del proyecto, dado que por sí solo un estadio no resulta rentable.

Subero Isa explicó que el trabajo de la comisión se ha desarrollado con discreción, debido a la complejidad de los aspectos legales involucrados, y enfatizó que el principal enfoque ha sido "limpiar el terreno jurídicamente" antes de avanzar en el proceso.