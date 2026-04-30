Luis Robert Jr. es colocado en lista de lesionados por los Mets de Nueva York ( FUENTE EXTERNA )

Los mermados Mets de Nueva York sufrieron otro golpe este jueves cuando el jardinero central Luis Robert Jr. fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una hernia de disco en la columna lumbar.

Robert, de 28 años, no juega desde el primer partido de la doble cartelera del domingo contra los Rockies de Colorado debido a lo que el equipo describió como rigidez en la parte baja de la espalda.

Detalles sobre la lesión y estado de Luis Robert Jr.

Una resonancia magnética realizada el miércoles reveló la lesión. El movimiento a la lista de lesionados es retroactivo al 27 de abril.

El manager Carlos Mendoza informó que Robert recibió una inyección epidural y se le indicó reposo de siete a diez días. Agregó que los médicos del equipo tienen la esperanza de que pueda regresar poco después.

"Es simplemente frustrante para ambas partes; para Luis y para nosotros", dijo Mendoza antes del final de la serie contra los Nationals de Washington. "Pero tenemos que recuperarlo de la forma correcta".

Esta es la décima estancia en la lista de lesionados desde 2021 para Robert, quien anteriormente ha quedado fuera por problemas en la cadera derecha, rodilla derecha, muñeca izquierda e isquiotibiales izquierdos, además de visión borrosa.

Solo ha jugado más de 110 partidos en una ocasión (en 2023), cuando terminó duodécimo en la votación al MVP de la Liga Americana tras conectar 38 jonrones con los White Sox de Chicago.

Los Mets adquirieron a Robert desde los White Sox a cambio de Luisangel Acuña en enero, con la esperanza de que el ex ganador del Guante de Oro ayudara a mejorar la defensa en la línea central del diamante.

Robert tuvo una participación limitada en los campos de entrenamiento durante la primavera, en un intento de mantenerlo sano para la temporada regular.

Robert conectó un jonrón y remolcó cinco carreras en los primeros dos juegos de la temporada, pero solo tiene cinco hits en sus últimos 38 turnos al bate desde el 13 de abril, lo que bajó su promedio de la temporada a .224.

"Él está súper frustrado —ayer y esta mañana, cuando recibió la noticia— porque ha hecho todo lo que le hemos pedido", comentó Mendoza.

Robert es el segundo jugador de los Mets que ingresa a la lista de lesionados con una dolencia en la columna lumbar esta semana, y el tercer jugador de posición del Opening Day que queda fuera de acción.

El lanzador abridor Kodai Senga (inflamación de la columna lumbar) ingresó a la lista de lesionados de 15 días el martes.

Impacto en el equipo y movimientos en la plantilla

El campocorto Francisco Lindor (pantorrilla izquierda) y el inicialista/bateador designado Jorge Polanco (tendón de Aquiles izquierdo, muñeca derecha) también están en la lista de lesionados de los Mets, quienes comenzaron el jueves con el peor récord de las Mayores (10-20).

Para reemplazar a Robert, los Mets ascendieron al infielder Eric Wagaman desde Triple-A Syracuse. El club también llamó al lanzador Austin Warren desde Syracuse y designó para asignación al veterano Carl Edwards Jr., quien permitió una carrera en seis entradas de relevo en dos apariciones esta semana.

Finalmente, Nueva York reclamó al infielder Andy Ibáñez de la lista de waivers de los Atléticos.