Rafael Devers: "No hay razón para estar frustrado"

Ha sido un inicio de temporada lento para Rafael Devers, pero el toletero de los Giants de San Francisco insiste en que no se ha frustrado en medio de sus dificultades.

¿Cuál es la situación actual de Rafael Devers con los Giants?

"No hay razón para estar frustrado", dijo Devers a los reporteros el miércoles a través de un intérprete, incluyendo a Justice delos Santos de The Mercury News. "Es mi trabajo. Cada jugador de béisbol pasa por altibajos. Eso es lo único que sé hacer, y confío en mí mismo en que, eventualmente, voy a salir de este bache".

Se esperaba mucho de Devers en su primera temporada completa con los Giants tras su sorprendente llegada el pasado mes de junio.

Sin embargo, no se ha parecido en nada al ganador del Bate de Plata que suele ser durante las primeras cinco semanas de 2026, bateando para .211/.250/.298 con dos jonrones y 10 impulsadas en 120 apariciones al plato.

Su fWAR de -0.7 es el segundo peor en las Mayores entre los bateadores calificados, y está empatado con el undécimo wRC+ más bajo (52).

Devers ha dejado de conectar la bola con fuerza: su velocidad de salida promedio se ubica en el percentil 60, tras haber terminado en el percentil 97 el año pasado, y su porcentaje de barriles (barrel percentage) ha caído al 7.8%.

Batea apenas .143 contra lanzamientos quebrados y .190 contra envíos de velocidad dominada (off-speed), mientras que registra un pobre slugging de .369 contra rectas, el lanzamiento del cual se ha dado un "festín" a lo largo de sus 10 años de carrera.

Reacciones y ajustes ante el bajo rendimiento

El jugador de 29 años cree que algo está pasando con su swing y comentó que ha estado trabajando para intentar corregir cualquier falla técnica (hitch) que lo esté afectando.

"Necesito hacer un ajuste. Por eso he estado trabajando en la jaula todos los días, para ajustarme a cómo me están lanzando", dijo Devers, según Maria Guardado de MLB.com. "Esos son solo ajustes que tienes que hacer, y pueden llegar en cualquier turno al bate. No estoy tan preocupado por eso. Solo me preocupo cuando perdemos muchos juegos seguidos. Si estamos ganando, creo que todos están bien".

El manager Tony Vitello y el coach de bateo Hunter Mense expresaron su confianza en que Devers encontrará la salida de este bache, mientras que el propio Devers aseguró que pronto volverá a ser el pilar de la alineación de San Francisco y a depositar pelotas en el McCovey Cove.

"Sé qué clase de jugador soy", dijo Devers, según delos Santos. "Lo he dicho antes: voy a salir de esto, y sé lo que puedo aportar".