"No sé qué pasa": Tatis Jr. le pega más fuerte que todos, pero no logra jonrón

El mes de abril llegó a su fin y la columna de cuadrangulares en las estadísticas de Fernando Tatis Jr. se mantiene en cero. El jardinero dominicano está en medio de la racha más larga sin conectar jonrón de su carrera (30 juegos), pero no ha sido por falta de esfuerzo.

"Estoy haciendo de todo, bateando temprano, realizando prácticas después de los partidos, pero las cosas no cambian. No sé lo que está pasando, pero estoy tratando de descifrarlo", dijo Tatis Jr. sobre su sequía de cuadrangulares en un trabajo publicado por Dennis Lin en The Athletic.

El petromacorisano ha estado trabajando con el instructor de bateo del conjunto, el venezolano Raúl Padrón, en ejercicios destinados a colocar su cuerpo en una buena posición para impactar la pelota con mejor ángulo de salida.

Acciones y análisis del equipo para superar la sequía

Los Padres, explicó Padrón, han implementado rutinas diseñadas "para poner su cuerpo en una posición ideal que le permita batear la pelota con autoridad".

"El Bebo" tiene 55 conexiones con una velocidad de salida superior a las 95 millas por hora, cuatro más que su perseguidor más cercano, el campocorto de los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr.

Su promedio de ángulo de salida, la proporción de elevados con respecto a rodados y el porcentaje de pelotas conectadas hacia su banda son los más bajos de su carrera.

"Nunca he visto algo como esto", dijo Randy Knorr, coach de banca de los Padres de San Diego. "Cada noche está destrozando las pelotas, y siempre hay alguien ahí para atraparlas".

Knorr agregó que se ha sentido mal por él, ya que trabaja cada día sin lograr encontrar el ritmo jonronero.

Tatis Jr. tiene una línea ofensiva de .250/.323/.286, cuatro dobles y 13 remolcadas, además de una racha de 131 apariciones en el plato sin conectar un cuadrangular, una menos que su marca más larga, establecida entre el 25 de julio y el 24 de agosto del año pasado.

"Creo que está súper cerca", dijo el coach de bateo del equipo, Steven Souza Jr. "Siento que llevo tres semanas diciendo esto, pero es cuestión de ajustar un par de cosas para que todo despegue".