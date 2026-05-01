Draft fuera de prioridades en agenda del acuerdo MLB

La MLB goza de salud en figuras, asistencia, índices de audiencia y recuperación del público joven. ( FUENTE EXTERNA )

Grandes Ligas y sindicato de jugadores (MLBPA) guardan, de momento, las espadas que habían sacado desde el Juego de Estrellas de 2025 como señal de lo distanciados que llegarían a las próximas negociaciones.

Liga y peloteros comenzarán las primeras reuniones para negociar un nuevo acuerdo laboral (CBA en inglés), un cambio de guion sorpresa ante las declaraciones recientes plagadas de contundencia, dudas, bravuconadas y retórica.

Según un reporte de The Athletic, los primeros encuentros comenzarían en los próximos días. Sin embargo, esta vez no aparece en la agenda, ni siquiera como moneda de negociación, la implementación de un sorteo internacional o draft que cambie la forma de reclutar a los principales jugadores latinoamericanos.

Es un mercado dominado por la República Dominicana, que en el año fiscal más reciente (2025) acaparó el 45 % de las firmas y la mitad de los 196.8 millones de dólares que destinaron los 30 clubes.

Fuentes consultadas por Diario Libre, que pidieron el anonimato, explicaron que esta vez desde la liga se ve con menos optimismo la propuesta, luego del fracaso de lo presentado en 2022. No obstante, el tema llegaría a la mesa y han preferido reservarlo como munición una vez las negociaciones entren en calor.

Previo a la firma del CBA actual (rubricado en marzo de 2022 con vigencia hasta 2026), la MLB comenzó una campaña de promoción del draft en 2021, con propuestas de 20 rondas de contratos garantizados y límites para aquellos reclutados en la agencia libre.

El lobby llegó hasta el Palacio Nacional, donde ejecutivos de la MLB entregaron el proyecto al presidente Luis Abinader.

Al sellar el nuevo pacto el tema quedó pendiente y en julio de 2022 el MLBPA lo rechazó, lo que mantuvo la agencia libre como el canal para las firmas a pesar de los escándalos por preacuerdos tempranos, adulteración de edad y suspensiones por el uso de sustancias controladas en niños antes de firmar.

La propuesta encontró un respaldo sin precedentes entre los entrenadores, no así en el sindicato, con la oposición de peloteros activos y retirados.

Un sorteo tumbaría decenas de acuerdos verbales ya realizados hasta para la clase que firmará en 2030.

El tope salarial como prioridad sobre la mesa

Esta vez, el pulso girará en torno a un tope salarial que piden los dueños y una reestructuración sobre la agencia libre. Los propietarios quieren implementar un sistema con más restricciones, como el de la NBA, a lo que los jugadores se ponen. Temas que llegan con la liga topando ingresos de 13 mil millones de dólares y el valor de los clubes en récord histórico.

Pero con un enorme desafío en el horizonte ante el nuevo escenario con la transmisión con el declive de la TV por cable y un complejo y caro ecosistema en el streaming. Una disputa sobre el tope salarial fue el eje central de una huelga de jugadores de 232 días entre 1994 y 1995 que provocó la cancelación de la Serie Mundial de 1994.

El acuerdo actual vence a las 11:59 (hora del este) del 1 de diciembre, y si no se llega a uno nuevo para entonces es probable que los propietarios impongan un cierre patronal, tal como hicieron en diciembre de 2021.

La experiencia reciente indica que es probable que un acuerdo se posponga hasta la primavera de 2027, como mínimo. Las negociaciones comenzarán con un periodo de intercambio de propuestas que durará varios meses.

En la ocasión anterior, las partes realizaron sus presentaciones iniciales el 20 de abril de 2021. Los jugadores presentaron sus primeras propuestas económicas en mayo, y los propietarios las suyas en agosto. El acuerdo no se concretó hasta el 10 de marzo de 2022, justo a tiempo para mantener el calendario completo de 162 partidos para 2022.