Geraldo Perdomo sacude jonrón de tres carreras, pero Diamondbacks caen ante Cachorros

El dominicano Geraldo Perdomo fue la chispa ofensiva de los Diamondbacks de Arizona en la derrota 6-5 ante los Cachorros de Chicago, al conectar un jonrón de tres carreras que metió a su equipo de lleno en el partido.

Su batazo, que terminó en el jardín izquierdo del Wrigley Field, llegó en el momento de mayor presión ofensiva para Arizona. Fue el segundo jonrón del dominicano en la campaña.

Perdomo apareció en la sexta entrada cuando los Diamondbacks estaban abajo 6-1, y con un swing oportuno recortó la desventaja a solo dos carreras, pero Arizona falló en completar la remontada.

A pesar del empuje liderado por Perdomo, los Cachorros resistieron con su bullpen en los innings finales para asegurar la victoria.

Rea (4-1) permitió ocho hits en 5 entradas y un tercio.

Michael Busch conectó dos hits y empujó dos carreras para encabezar el ataque de los Cachorros. Jacob Webb lanzó dos entradas completas de un boleto y tres ponches.