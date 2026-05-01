Junior Caminero responde con poder en victoria de los Rays en blanqueada 3-0 sobre Gigantes

El dominicano Junior Caminero volvió a mostrar su poder al conectar un imponente jonrón en la victoria 3-0 de los Rays de Tampa Bay sobre los Gigantes de San Francisco.

Su batazo, de 432 pies por el jardín izquierdo, abrió la cuarta entrada y colocó el juego 2-0, marcando distancia en un duelo dominado por el pitcheo.

El cuadrangular de Caminero fue su noveno de la temporada y llegó después de que Yandy Díaz adelantara a los Rays con otro jonrón en la segunda entrada.

La ofensiva local fue precisa y suficiente para respaldar la labor del abridor Shane McClanahan, quien controló a la alineación rival durante seis entradas.

San Francisco intentó reaccionar en la quinta, pero McClanahan salió del apuro con una doble matanza clave, frenando la única amenaza seria del conjunto visitante. A partir de ahí, el relevo de Tampa Bay se encargó de cerrar el juego sin complicaciones.

Los Rays sellaron el triunfo con una carrera más en la sexta entrada y un bullpen efectivo que no permitió libertades.