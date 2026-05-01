Resumen: Sánchez y Valdez lanzan bien, pero salen sin decisión

Gleyber Torres conectó tres hits e impulsó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio en el octavo inning, y los Detroit Tigers vinieron de atrás para vencer el jueves por 5-2 a los Atlanta Braves y evitar una barrida de tres juegos.

El dominicano Framber Valdez (2-1,3.35) lanzó seis entradas de seis hits y dos carreras limpias, no otorgó bases y ponchó a ocho bateadores, pero salió sin decisión en el encuentro.

Con Atlanta arriba 2-1, Kerry Carpenter pegó un triple ante el dominicano Joel Payamps (0-2) para abrir el octavo acto. El doble de Matt Vierling empató el juego y Payamps dio base por bolas a Hao-Yu Lee. Aaron Bummer entró al relevo y también otorgó boleto a Kevin McGonigle, y el elevado del venezolano Torres impulsó a Vierling para poner el 3-2.

Detroit, que se colocó con porcentaje de .500 con una foja de 16-16, añadió dos carreras en la novena.

El venezolano Jose Suarez concedió una base por bolas al bateador emergente dominicano Wenceel Perez, quien anotó cuando el jardinero izquierdo Mike Yastrzemski pifió el tercer hit de Vierling, que se convirtió en error. Después de que Suárez otorgó boleto a Hao-Yu Lee, el doble de Dillon Dingler impulsó a Vierling, mientras Lee fue puesto out en el plato tras el relevo del campocorto hondureño Mauricio Dubon a Drake Baldwin.

Eli White y Dubón conectaron sencillos productores ante el zurdo dominicano Framber Valdez para tomar una ventaja 2-0. Los Bravos aseguraron la serie la noche del miércoles cuando el jonrón de dos carreras de Matt Olson ante Kenley Jansen en la novena les dio una victoria por 4-3.

Drew Anderson (1-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras. Un día después del tercer salvamento desperdiciado de Jansen en nueve oportunidades, el derecho Kyle Finnegan lanzó la novena para conseguir su primer rescate.

Sánchez dejó el juego abajo

El zurdo Cristopher Sánchez (2-2,2.90) lanzó 6.2 entradas en las que permitió cuatro hits y dos carreras limpias, otrogó tres bases y ponchó a siete bateadores, pero salió sin decisión en el encuentro.

El zurdo dominicano de los Phillies, permitió dobles a los dos primeros bateadores de los Giants: el puertorriqueño Heliot Ramos (tres hits) y Matt Chapman. El rodado del venezolano Luis Arraez impulsó a Ramos desde tercera, y Chapman anotó con el sencillo de Casey Schmitt para poner el marcador 2-0.

Bryson Stott conectó un triple para empatar el juego con un out en la novena entrada y anotó la carrera de la victoria gracias a un sencillo dentro del cuadro con dos outs del novato Justin Crawford, lo que permitió a los Philadelphia Phillies remontar para imponerse el jueves por 3-2 a los San Francisco Giants en el primer juego de una doble cartelera.

Kyle Schwarber disparó el jonrón número 350 de su carrera por los Phillies (11-19), que han ganado juegos consecutivos por primera vez desde una racha de cuatro victorias del 31 de marzo al 4 de abril.

Ganaron ambos encuentros bajo el mando del manager interino Don Mattingly, quien asumió el cargo después de que Rob Thomson fuera despedido el martes.

El cubano Adolis Garcia se embasó con un sencillo dentro del cuadro ante Ryan Walker (0-1) para abrir la parte baja de la novena. Brandon Marsh se ponchó antes de que Stott conectara un triple hacia la esquina del jardín derecho en el noveno lanzamiento del turno al bat, lo que le significó a Walker su segundo salvamento desperdiciado de la temporada.

Stott se quedó en tercera base tras el rodado del panameño Edmundo Sosa para el out, y luego anotó cuando Crawford apenas superó el tiro en un rodado lento al campocorto dominicano Willy Adames para su tercer hit del juego.

Chase Shugart (1-0) ponchó al único bateador que enfrentó para acreditarse la victoria.

El abridor de San Francisco, Logan Webb, lanzó siete sólidas entradas, en las que permitió únicamente un jonrón de Schwarber en la primera entrada, el décimo de la temporada.

El segundo juego de la doble cartelera dividida, programado para la noche del jueves, era una reposición del juego del miércoles por la noche que fue suspendido por lluvia.

Soto conectó un par de imparables

Juan Soto, conectó un par de imparables en tres oportunidades al bate y elevó su promedio a .345 para la campaña.

CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en el octavo innings y los Washington Nationals vencieron el jueves por 5-4 a los New York Mets, propinándole al tambaleante equipo de Nueva York su derrota número 17 en 20 juegos.

James Wood le robó un jonrón a Juan Soto con una atrapada en salto contra el muro del jardín derecho en la primera entrada y Washington dejó a los Mets con el peor récord de las Grandes Ligas, 10-21. El porcentaje de victorias de Nueva York de .323 hasta abril es su cuarto más bajo, sólo por detrás de los inicios de 1962 (3-13), 1964 (2-10) y 1981 (4-10).

Nueva York, que abrió la temporada con la nómina más alta de las Grandes Ligas -de 358.4 millones de dólares- tuvo marca de 3-6 en su estadía en casa y se dirigió a California para una gira de nueve juegos.Tras remontar un déficit de 3-0 para tomar ventaja 4-3 con el jonrón de tres carreras del puertorriqueño MJ Melendez en la tercera entrada ante Miles Mikolas y el doble impulsor de Mark Vientos en la sexta contra Mitchell Parker (1-0), los Mets perdieron un juego en el que estuvieron arriba por décima vez esta temporada.

Luis Garcia Jr. conectó un sencillo al primer lanzamiento de la octava entrada ante Luke Weaver (2-1) y Daylen Lile llegó a salvo al vencer el tiro de relevo para evitar el doble play a un rodado. Abrams castigó un cambio colgado y la envió 403 pies hacia el jardín derecho-central.

Gus Varland consiguió cuatro outs para su segundo salvamento. Retiró a Tyrone Taylor con un elevado en la octava, lo que dejó varado a Soto en segunda, y ponchó al dominicano Ronny Mauricio con un slider en cuenta completa para el último out, con el venezolano Francisco Alvarez en segunda.

Washington se fue al frente 2-0 en la primera. El venezolano Jorbit Vivas anotó desde primera después de que el lanzador dominicano Freddy Peralta tiró la pelota de forma descontrolada más allá de la primera base en el batazo de regreso de Nasim Nunez, quien acabó anotando mediante el sencillo de Jacob Young.

Abrams añadió un sencillo impulsor en la tercera.