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play de béisbol en Mao
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Exgrandesligas Tony Batista denuncia que play de béisbol en Mao es usado para la crianza de animales

Pide oportunidad para administrarlo y preparar futuros peloteros profesionales

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Exgrandesligas Tony Batista denuncia que play de béisbol en Mao es usado para la crianza de animales
El exjugador de Grandes Ligas, Tony Batista. (FUENTE EXTERNA)

El exjugador de Grandes Ligas, Tony Batista, denunció el deterioro y abandono del estadio de béisbol Alcibíades Colón, en su natal Mao, provincia Valverde.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el expelotero aseguró que las instalaciones deportivas están siendo utilizadas para la crianza de animales y otras actividades ajenas a la práctica deportiva.

Batista lamentó que un espacio que en el pasado sirvió para formar talentos deportivos hoy esté siendo desaprovechado.

"Chequeen el panorama, chequeen la situación... me hubiese gustado que fuera una cosecha de futuros Grandes Ligas o futuros jugadores", expresó Batista mientras recorría el terreno.

El extoletero dijo sentir preocupación al ver el estado actual de la instalación.

Pide oportunidad para administrarlo

Batista también aprovechó para hacer un llamado al Gobierno dominicano, solicitando la oportunidad de administrar el estadio y contribuir con su rescate.

  • "Estoy sin trabajo. Ustedes me pueden ayudar... denme la oportunidad de administrar este estadio", manifestó.

El exjugador sostuvo que, con una correcta intervención, el parque podría volver a convertirse en una cantera para el desarrollo de nuevos talentos del béisbol en la provincia de Valverde.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.