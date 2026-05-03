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Jasson Domínguez
Jasson Domínguez

Jasson Domínguez, Mark Vientos, Manny Machado, Miguel Andújar y Jorge Mateo jonronearon

Nasim Núñez y Oneil Cruz fueron decisivos con sus batazos para el triunfo de Nacionales y Piratas

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    Jasson Domínguez, Mark Vientos, Manny Machado, Miguel Andújar y Jorge Mateo jonronearon
    Jasson Domínguez festeja luego de anotar la carrera que logró con su cuadrangular, el domingo en Nueva York. (AFP)

    Jasson Domínguez disparó su primer jonrón de la temporada, uno de dos carreras y un sencillo productor en una octava entrada de siete vueltas y los Yankees aplastaron a los Orioles de Baltimore 11-3 el domingo, su victoria 13 en 15 juegos.

    Domínguez también despachó doblete y finalizó el encuentro con tres vueltas remolcadas.

    En Anaheim, Mark Vientos sacudió dos cuadrangulares (4) y remolcó cuatro vueltas para encaminar a los Mets a ganar 5-1. Juan Soto se fue de 5-0, con dos ponches.

    En San Diego, Machado Machado (5) y Miguel Andújar (2) jonronearon en el triunfo de los Padres 4-3 sobre los Medias Blancas de Chicago.

    RELACIONADAS

    En Colorado, Jorge Mateo voló la verja (2) y produjo dos anotaciones para contribuir a la victoria de los Bravos 11-6 sobre los Rockies. Mateo cerró con dos imparables y un robó.

    Decisivos

    En Washington, el quisqueyao Nasim Nuñez conectó dos sencillos productores de carreras, CJ Abrams bateó dos hits y anotó dos veces, y los Washington Nationals vencieron a los Milwaukee Brewers 3-2 para evitar ser barridos en la serie de tres juegos. José Tena conectó un triple productor de carrera para Washington, que mejoró su récord a 4-12 en el Nationals Park.

    En Pittsburgh, Oneil Cruz conectó un sencillo que rompió el empate en la parte baja de la octava entrada y los Piratas completaron la barrida sobre Cincinnati con una victoria de 1-0. Gregory Soto (3-0) consiguió los últimos cuatro outs tras tomar el relevo después de una brillante actuación del abridor Braxton Ashcraft.

    • En Minnesota, Jesús Sánchez bateó de 5-3 y Vladimir Guerrero de 5-2 en el revés de los Blue Jays ante los Mellizos por 4-3.

    En Seattle, Luis Castillo cargó con la derrota en el partido que los Marineros perdieron ante los Reales. Castillo (0-3, 6.29) trabajó seis entradas de seis hits, cuatro vueltas, dos bases y cinco ponches. Julio Rodríguez se fue de 4-1, por los derrotados. 

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