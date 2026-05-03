Jasson Domínguez, Mark Vientos, Manny Machado, Miguel Andújar y Jorge Mateo jonronearon

Jasson Domínguez festeja luego de anotar la carrera que logró con su cuadrangular, el domingo en Nueva York. ( AFP )

Jasson Domínguez disparó su primer jonrón de la temporada, uno de dos carreras y un sencillo productor en una octava entrada de siete vueltas y los Yankees aplastaron a los Orioles de Baltimore 11-3 el domingo, su victoria 13 en 15 juegos.

Domínguez también despachó doblete y finalizó el encuentro con tres vueltas remolcadas.

En Anaheim, Mark Vientos sacudió dos cuadrangulares (4) y remolcó cuatro vueltas para encaminar a los Mets a ganar 5-1. Juan Soto se fue de 5-0, con dos ponches.

En San Diego, Machado Machado (5) y Miguel Andújar (2) jonronearon en el triunfo de los Padres 4-3 sobre los Medias Blancas de Chicago.

En Colorado, Jorge Mateo voló la verja (2) y produjo dos anotaciones para contribuir a la victoria de los Bravos 11-6 sobre los Rockies. Mateo cerró con dos imparables y un robó.

Decisivos

En Washington, el quisqueyao Nasim Nuñez conectó dos sencillos productores de carreras, CJ Abrams bateó dos hits y anotó dos veces, y los Washington Nationals vencieron a los Milwaukee Brewers 3-2 para evitar ser barridos en la serie de tres juegos. José Tena conectó un triple productor de carrera para Washington, que mejoró su récord a 4-12 en el Nationals Park.

En Pittsburgh, Oneil Cruz conectó un sencillo que rompió el empate en la parte baja de la octava entrada y los Piratas completaron la barrida sobre Cincinnati con una victoria de 1-0. Gregory Soto (3-0) consiguió los últimos cuatro outs tras tomar el relevo después de una brillante actuación del abridor Braxton Ashcraft.

En Minnesota, Jesús Sánchez bateó de 5-3 y Vladimir Guerrero de 5-2 en el revés de los Blue Jays ante los Mellizos por 4-3.

En Seattle, Luis Castillo cargó con la derrota en el partido que los Marineros perdieron ante los Reales. Castillo (0-3, 6.29) trabajó seis entradas de seis hits, cuatro vueltas, dos bases y cinco ponches. Julio Rodríguez se fue de 4-1, por los derrotados.