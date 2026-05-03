Resumen MLB: José Ramírez llega a 300 bases robadas en Grandes Ligas

José Ramírez llegó a 300 bases robadas en las Mayores ( AFP )

El dominicano José Ramírez se robó la base número 300 de su carrera, David Fry y Kyle Manzardo conectaron jonrones y los Cleveland Guardians aprovecharon un quinto inning de cuatro carreras para remontar y vencer el sábado 14-6 a los Athletics.

Ramírez conectó un doble de dos carreras en el quinto que le dio a los Guardians su primera ventaja, 4-3, antes de robarse la tercera base.

Se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia con 300 o más bases robadas, uniéndose a Kenny Lofton. Ramírez también se sumó a Starling Marte, Jos Altuve y Trea Turner como los únicos jugadores activos en alcanzar esa cifra.

Shea Langeliers conectó dos jonrones por los Athletics: un batazo de dos carreras en el primero y un cuadrangular solitario en el quinto.

Nick Kurtz se fue de 5-2, pero vio terminarse en 20 su racha de juegos consecutivos recibiendo una base por bolas, empatada como la segunda más larga en la historia de las Grandes Ligas.

Después de que Rhys Hopkins impulsó a Ramírez con un elevado de sacrificio para poner arriba a los Guardians 5-3 en el quinto, Fry añadió su segundo jonrón de la temporada en el sexto.

El novato Travis Bazzana consiguió su primer hit y su primera carrera impulsada en las Grandes Ligas con un sencillo de dos carreras en el séptimo e inmediatamente se robó su primera base.

Manzardo añadió tranquilidad en la parte alta del octavo con un jonrón de tres carreras. Brayan Rocchio y Steven Kwan impulsaron carreras en el noveno para sellar el triunfo de Cleveland.

Austin Hedges conectó su primer jonrón de la temporada en el tercero por los Guardians.

Slade Cecconi (1-4) se acreditó la victoria pese a permitir cinco carreras y 10 hits en 5 1/3 innings.

Jacob Lopez (2-2) permitió seis carreras y ocho hits en 5 1/3 innings por los Athletics.

La victoria fue el juego de mayor anotación para Cleveland desde que también hizo 14 carreras el 28 de junio de 2023 contra Kansas City Royals.

A continuación el zurdo Parker Messick (3-0, 1.73 de efectividad) sube al montículo por los Guardians contra el derecho Aaron Civale (2-1, 3.23 de efectividad) en el juego final de la serie el domingo.

Bellinger pega dos jonrones

Cody Bellinger se fue de 4-4 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas, y lideró la victoria de los New York Yankees el sábado 9-4 sobre los Baltimore Orioles para su 12do triunfo en 14 juegos.

Bellinger conectó un par de jonrones solitarios ante sliders, poniendo a los Yankees al frente en la segunda entrada frente a Kyle Bradish (1-4) y ampliando la ventaja a 6-1 en la quinta contra Keegan Akin para su 21er juego con múltiples jonrones, el segundo esta campaña. Pegó un doble impulsor en una tercera entrada de dos carreras y un sencillo impulsor en la séptima.

Trent Grisham conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta y Jazz Chisholm Jr. aportó un sencillo productor en la séptima y los Yankees quedaron 11 juegos por encima de .500, su mejor marca de la temporada, con 22-11.

Ryan Weathers (2-2), con la esperanza de mantenerse en la rotación cuando Carlos Rodón y Gerrit Cole regresen de lesiones, permitió tres carreras --una limpia--, tres hits y dos bases por bolas en cinco entradas y más. Los abridores de los Yankees tienen la mejor efectividad de las Grandes Ligas con 2.62.

Baltimore perdió por tercera vez consecutiva y cayó a 0-7 contra abridores zurdos. Los Yankees tuvieron que pausar su celebración del final del juego durante unos segundos mientras Blaze Alexander apelaba sin éxito un tercer strike cantado.

Peter Alonso conectó jonrón por segundo día seguido en su primera visita a Nueva York desde que dejó a los New York Mets para unirse a los Orioles. Su sexto jonrón de la temporada fue el cuarto en nueve juegos.

El dominicano Jasson Domínguez se fue de 4-1 al regresar a la alineación de los Yankees por primera vez desde que un lanzamiento lo golpeó en el codo izquierdo el miércoles.

Uribe logra su tercer salvamento

Abner Uribe lanzó la novena para su tercer salvamento, al salir de un atolladero después de que los dos primeros bateadores se embasaron mediante un sencillo y un error.

Kyle Harrison salió de apuros y volvió a meterse en problemas durante seis entradas, Brandon Lockridge impulsó dos carreras y los Milwaukee Brewers vencieron el sábado 4-1 a los Washington Nationals.

Harrison (3-1) permitió al menos un corredor en base en cada inning, al ceder una carrera con siete hits. Ponchó a cinco y dio una base por bolas. El zurdo ha permitido dos carreras limpias o menos en cada una de sus seis aperturas y redujo su efectividad a 2.12.

James Wood conectó dos hits por los Nationals, que han perdido los dos primeros juegos de la serie y cayeron a 3-12 en casa.

Foster Griffin (3-1), de Washington, permitió tres carreras sucias con tres hits en seis entradas.

Con las bases llenas y dos outs en la primera, el antesalista de los Nationals, Brady House, pifió el rodado del venezolano Luis Rengifo y todos quedaron a salvo. Lockridge siguió con un sencillo de dos carreras para poner el marcador 3-0.

El mexicoamericano Joey Ortiz impulsó una carrera con un rodado en la octava.