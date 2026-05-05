Agustín Ramírez tendrá que hacer grandes ajustes para regresar a la MLB

Agustín Ramírez, promesa de una de las posiciones que menos produce la República Dominicana como la receptoría, fue enviado a Triple-A con un folder repleto de tareas por corregir si quiere regresa a las Grandes Ligas.

Tras 167 partidos en su primera experiencia como bigleaguers con los Marlins, una que inició el 21 de abril de 2025, el equipo floridense concluyó que el oriundo de Los Alcarrizos requiere de profundos ajustes al lado y detrás del plato. Ese espacio lo ocupa desde el lunes Joe Mack, prospecto por el que el club pagó 2.5 millones de dólares al tomarlo en primera ronda del draft de 2021.

Ramírez, de 24 años y que en marzo fue el máscara sustituto en el Clásico Mundial, dejó señales de poder en su bate (23 vuelacercas y 37 dobles), pero su aporte ofensivo fue negativo (-7 en 2025 e iba en -13 medido por el OPS+) y su OPS quedó en .694.

Esta temporada en 31 partidos tuvo una línea ofensiva de .230/.318/.345 con dos cuadrangulares y 14 remolques. Marcha en negativo en victorias sobre nivel reemplazo (-0.4), lo mismo que totalizó en 2025 en 136 choques.

Una defensa cuestionable

Detrás del plato estuvo la peor parte. Lideró la liga en errores (10) en 2025 y esta vez también va a la cabeza (4), costó 14 carreras con su defensa (RDS) la zafra anterior y ahora llevaba cuatro. También fue el receptor que más passed ball (19) cometió en el Viejo Circuito.

Su brazo para cazar corredores en intento de robos fue horrible. Su porcentaje de caza fue de 8.8 % en 2025 cuando le estafaron 88 de los 91 que lo intentaron y la liga estuvo en un 23.3 %. Este año iba en 9.5 % (19 robos en 21 intentos) mientras que el circuito se mantiene en 23.3 %.

Desde el lunes es parte del roster de los Jacksonville Jumbo Shrimp, la plataforma desde donde convenció que se merecía una oportunidad de jugar en el primer equipo.