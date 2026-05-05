Elly de La Cruz asalta élite y sacude la carrera por el MVP en la Nacional

Elly de Cruz lidera a los campocortos de MLB en cuadrangulares y bases robadas ( AFP )

El impacto de Elly de la Cruz en este inicio de campaña ha dejado de ser promesa.

El dominicano aparece como uno de los principales candidatos al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, solo por detrás de Shohei Ohtani en el primer sondeo de MLB.com, donde el japonés obtuvo 28 votos de primer lugar frente a siete de "La Cocoa".

La encuesta, realizada entre 40 periodistas que cubren la liga para el sitio oficial, proyecta el rendimiento de los jugadores hasta el final de la campaña. Pondera cinco selecciones por votante y otorga desde cinco puntos hasta uno.

Elly ha logrado este año combinar las herramientas que lo convirtieron en un fenómeno desde su llegada en 2023: velocidad explosiva y poder descomunal.

Entró a la jornada del martes con 10 cuadrangulares -empatado en el cuarto lugar del Viejo Circuito- y ocho bases robadas, además de un sólido porcentaje de embasarse de .364, el mejor de su carrera.

Suma 16 extrabases, entre los registros más altos del circuito, y lidera a todos los campocortos de Grandes Ligas en jonrones (10), carreras anotadas (27), slugging (.547) y bases totales (75), el principal referente ofensivo de su posición.

Entre los mejores Rojos

El inicio de campaña también lo coloca en compañía histórica dentro de la franquicia más antigua del béisbol: es apenas el segundo jugador de Cincinnati desde 1900 con al menos 10 jonrones y ocho robos en los primeros 35 juegos, junto a Eric Davis (1987).

Además, con 24 años, está a tres bases robadas de las 150 en su carrera, con la posibilidad de convertirse en el más joven del club en alcanzar esa cifra en la era moderna, dejando atrás al propio Davis, que lo hizo con 25 años y 82 días.