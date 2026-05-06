Julio Rodríguez ayudó con jonrón al triunfo de Seattle

El dominicano Julio Rodríguez jonroneó para respaldar a un Bryan Woo empató su mejor temporada con nueve ponches en seis entradas en blanco y los Marineros de Seattle vencieron a Atlanta 3-1 el miércoles para entregar a los Bravos su primera derrota en la serie de la temporada.

Woo (1-2) permitió un hit, caminó dos y lanzó un máximo de la temporada de 98 lanzamientos, 66 strikes. El dominicano José A. Ferrer lanzó un noveno 1-2-3 para su segundo rescate de la campaña.

Atlanta había ganado ocho series consecutivas y fue 10-0-1 esta temporada. Los Bravos se convirtieron en el quinto equipo en la era Wild Card (desde 1995) en ir invicto en al menos 11 series consecutivas para abrir una temporada, uniéndose a los Dodgers (2020, 13 series), Arizona (2018, 12), Baltimore (1997, 14) y Filadelfia (1995, 12).

Cole Young se fue de 4-3 con dos dobles y una carrera impulsada. Jhonny Pereda fue 2 de 2.

Pereda abrió el tercero con un sencillo, Leo Rivas pegó doble y J.P. Crawford caminó para cargar las bases antes de que Pereda abriera el marcador cuando Cal Raleigh sacó rodado al campo corto que empujó una vuelta.

Rodríguez conectó un tiro de 436 pies al jardín central que lo hizo 2-0 en el sexto.

El abridor de los Bravos, Martín Pérez (2-2), toleró dos carreras y cinco hits y tuvo cinco ponches en 5 2/3 entradas.

Las carreras

El relevista de Seattle, Eduard Bazardo, comenzó la octava entrada y cedió los sencillos consecutivas a Mike Yastrzemski y Sean Murphy, quien fue reemplazado por el corredor Jorge Mateo. Yastrzemski anotó en un vuelo de sacrificio del bateador Dominic Smith para que fuera un juego de una carrera.

Después de un desafío en Seattle y una revisión de repetición, Bazardo recogió a Mateo al principio antes de que Drake Baldwin diera un sencillo y Ozzie Albies se pusiera para terminar la entrada.