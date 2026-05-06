Buxton y Burleson son elegidos Jugadores de la Semana en MLB

Byron Buxton y Alex Burleson fueron los jugadores de la semana en MLB ( FUENTE EXTERNA )

Uno es un veterano de 12 temporadas que intenta completar finalmente la campaña saludable y dominante que muchos esperaban desde sus días como principal prospecto del béisbol.

El otro se ha convertido en una pieza clave para unos Cardenales de San Luis que continúan sorprendiendo en una de las divisiones más competitivas de las Grandes Ligas.

El lunes, Byron Buxton y Alec Burleson fueron reconocidos como los Jugadores de la Semana en la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente.

Burleson, de 27 años, lideró a los Cardenales de San Luis a seis victorias en siete partidos durante la semana pasada, tras batear de 27-11 (.407), con tres dobles, dos cuadrangulares, ocho carreras anotadas y 11 remolcadas.

El inicialista y jardinero extendió además una racha de seis juegos consecutivos conectando al menos un hit y produciendo una carrera, consolidándose como uno de los bates más consistentes de San Luis en el arranque de la campaña.

Este fue el primer premio semanal de la carrera para Burleson, quien debutó en las Grandes Ligas con San Luis en 2022. También representó el primer reconocimiento de este tipo para un jugador de los Cardenales desde que Nolan Gorman lo obtuvo en mayo de 2023.

Buxton en la Americana

Por su parte, Buxton tuvo una semana explosiva con los Mellizos de Minnesota, bateando de 29-10 (.345), con cinco cuadrangulares, siete carreras impulsadas y nueve anotadas en siete encuentros.

El dinámico jardinero central encabezó las Grandes Ligas en jonrones y bases alcanzadas durante el período, conectando cuadrangular en cinco de los siete partidos disputados.

Para Buxton, el galardón representó el tercero de su carrera, luego de haber ganado previamente en 2017 y 2022, reafirmando el enorme talento que ha mostrado cada vez que logra mantenerse saludable.

Church la jugada de la semana

El compañero de Burleson, Nathan Church ayudó a asegurar las seis victorias de los Cardenales, al robarse un cuadrangular de Nick Gonzalez de los Piratas de Pittsburgh, que hubiera dejado en el terreno a los Cardenales el miércoles en el PNC Park.

Church es el sexto cardenal en llevarse los honores de La Jugada de la Semana desde que el premio fue instituido en el 2019, y el primero desde Nolan Arenado, el 30 de junio del año pasado.