Correa fuera por el resto de la temporada tras grave lesión en el tobillo

Carlos Correa estará fuera por el resto de la temporada con una lesión en el tobillo. ( AFP )

El campocorto puertorriqueño Carlos Correa quedó fuera por el resto de la temporada luego de sufrir una grave lesión en el tobillo izquierdo durante una práctica de bateo previa al partido del martes.

Detalles confirmados de la lesión de Carlos Correa

De acuerdo con reportes del equipo, Correa sufrió una rotura de tendón mientras realizaba swings en la jaula, tras sentir un "chasquido" que de inmediato encendió las alarmas en el cuerpo técnico de los Houston Astros.

Los exámenes médicos confirmaron la magnitud de la lesión, que requerirá una intervención quirúrgica en los próximos días. El tiempo estimado de recuperación oscila entre seis y ocho meses, lo que descarta por completo su regreso en la presente campaña de las Grandes Ligas.

Impacto en los Houston Astros tras la baja de Correa

El jugador, de 31 años, venía teniendo un inicio sólido de temporada, con promedio de bateo de .279, tres cuadrangulares y 16 carreras impulsadas en 32 partidos, siendo una pieza clave en la alineación de Houston.

La baja de Correa representa un golpe significativo para los Astros, que han tenido que lidiar con varias ausencias por lesión en lo que va de año.

Ante este panorama, el equipo se verá obligado a reconfigurar su cuadro interior para cubrir la ausencia de su estelar torpedero.