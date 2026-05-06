Framber Valdez es suspendido por seis partidos por MLB

Framber Valdez fue suspendido por seis partidos por MLB. ( AFP )

La MLB anunció este miércoles que el lanzador zurdo de los Tigres de Detroit, Framber Valdez, recibió una suspensión de seis juegos y una multa por un monto no revelado tras golpear al campocorto de los Boston Red Sox, Trevor Story, durante la derrota del martes por 10-3.

El manager de los Tigers, A.J. Hinch, también recibió una suspensión de un juego y una multa económica. Hinch cumplirá su castigo este mismo miércoles contra los Red Sox.

Detalles del incidente y consecuencias inmediatas

Valdez permitió un par de cuadrangulares consecutivos en la cuarta entrada justo de propinarle el pelotazo a Story, el incidente provocó que se vaciaran ambas bancas.

El dominicano decidió apelar la medida, y podrá seguir jugnado hasta que se completo el proceso de revisión.