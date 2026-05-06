Framber Valdez es suspendido por seis partidos por MLB
El dominicano decidió apelar la medida, y podrá seguir jugando hasta que se completo el proceso de revisión
La MLB anunció este miércoles que el lanzador zurdo de los Tigres de Detroit, Framber Valdez, recibió una suspensión de seis juegos y una multa por un monto no revelado tras golpear al campocorto de los Boston Red Sox, Trevor Story, durante la derrota del martes por 10-3.
El manager de los Tigers, A.J. Hinch, también recibió una suspensión de un juego y una multa económica. Hinch cumplirá su castigo este mismo miércoles contra los Red Sox.
Detalles del incidente y consecuencias inmediatas
Valdez permitió un par de cuadrangulares consecutivos en la cuarta entrada justo de propinarle el pelotazo a Story, el incidente provocó que se vaciaran ambas bancas.
- El dominicano decidió apelar la medida, y podrá seguir jugnado hasta que se completo el proceso de revisión.