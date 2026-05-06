Framber Valdez y su batalla contra las frustraciones

Framber Valdez firmó por 115 millones de dólares con los Tigres de Detroit en el mes de febrero. ( AFP )

La carrera de Framber Valdez ha estado marcada por el dominio desde el montículo, pero también por momentos en los que la frustración parece imponerse sobre el control emocional.

El lanzador zurdo dominicano volvió a quedar en el centro de la atención y le ha costado una suspensión por seis partidos por las Grandes Ligas, según anunció Michael Hill, vicepresidente senior de operaciones en el terreno de MLB.

¿La razón?

El incidente en el que golpeó al campocorto Trevor Story en medio de una complicada apertura, el martes.

Lo ocurrido ha reabierto los cuestionamientos sobre la manera en que el zurdo maneja los momentos de presión, trasladando la conversación al incidente que protagonizó en septiembre del año pasado con su receptor César Salazar, a quien golpeó accidentalmente con un lanzamiento luego de permitir un cuadrangular con las bases llenas.

Reacciones y consecuencias del incidente

La teoría alrededor del incidente más reciente apunta a que el pelotazo a Story fue una reacción emocional equivocada de parte del dominicano, quien habría intentado expresar su enojo en medio de una noche desastrosa.

"No fue intencional. Pareció serlo por la manera en que se vio, pero yo siento que no", le dijo Valdez luego del partido. "Yo creo que todos sabemos lo que fue, y eso es indiscutible", expresó Story al ser cuestionado sobre el altercado.

En esa salida, Valdez permitió 10 carreras, siete de ellas limpias, en la que fue su peor presentación desde que viste el uniforme de Detroit. Previo al pelotazo, permitió dos cuadrangulares solitarios, incluyendo un llamativo bat flip del venezolano Willson Contreras, escenas que aparentemente incrementaron su frustración.

"Yo pienso que fue algo débil, y creo que todo el mundo lo vio", expresó el dirigente de los Medias Rojas, Chad Tracy.